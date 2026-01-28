Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Omagiu lui Brâncuși la Târgu-Jiu

Omagiu lui Brâncuși la Târgu-Jiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 03 Feb 2026

La Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu va putea fi vizitată, în perioada 19 februarie -19 mai, expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuşi”, care va fi vernisată chiar în ziua nașterii sculptorului. Vor fi prezente în expoziție 25 de lucrări semnate de Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Henri Matisse şi Auguste Rodin, din colecția avocatului George Şerban, precum și opere semnate de alte 20 de personalități ale artei europene. De asemenea, vor fi expuse afişe şi albume de colecţie, provenite din centre muzeale europene. Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, în familia lui Radu Nicolae și a Mariei Brâncuși.

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură