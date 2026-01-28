„Marin Sorescu 90” este titlul expoziției cu picturi și desene realizate de Marin Sorescu (29 februarie 1936 - 8 decembrie 1996), care poate fi vizionată până în 3 martie 2026 la Muzeul Național al
Omagiu lui Brâncuși la Târgu-Jiu
La Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu va putea fi vizitată, în perioada 19 februarie -19 mai, expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuşi”, care va fi vernisată chiar în ziua nașterii sculptorului. Vor fi prezente în expoziție 25 de lucrări semnate de Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Henri Matisse şi Auguste Rodin, din colecția avocatului George Şerban, precum și opere semnate de alte 20 de personalități ale artei europene. De asemenea, vor fi expuse afişe şi albume de colecţie, provenite din centre muzeale europene. Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, în familia lui Radu Nicolae și a Mariei Brâncuși.