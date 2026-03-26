„Pe Argeș în sus” - album și expoziție

Un articol de: Daniela Șontică - 31 Martie 2026

Vernisajul expoziției cu titlul „Pe Argeș în sus” și prezentarea albumului omonim vor avea loc astăzi, 31 martie, începând cu ora 18:30, la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti (Calea Plevnei nr. 61).

Ambele realizări fac parte din proiectul „România Student Tour”. Manifestarea va cuprinde video-prezentări, o expoziție de comori vestimentare și un recital de muzică susţinut de Mircea Baniciu & Band și Lorena Oltean. Albumul „Pe Argeș în sus” este al 18-lea din colecția „Țările Țări” și este prefațat de Înalt­prea­sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Albumul „Pe Argeș în sus” a fost realizat de Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul REPATRIOT, Societatea de Geografie din România, Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare a Mediului şi de Efectuare a Studiilor de Impact, Asociația INFORMART, Fundația Națională „Niște Țărani”, Radic Star, THR, Agenția de Știri BASILICA a Patriarhiei Române, Hotel Piscu Negru, Șe­zătoarea Argeș, Primăria Comunei Nucșoara, Contrast, Radio Bucu­rești FM, FAN Courier, Exclus Prod, SCAT Concret, Cerce­tașii României - Centrul Local „Sfântul Nicolae” și Liceul „Nicolae Steinhardt” din București. 
 

