Piesă de teatru despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia

Realizată recent în cadrul Teatrului Național Radiofonic (TNR) și difuzată în premieră absolută la 24 martie 2026, la Radio România Cultural, piesa „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei” constituie un omagiu adus acestui preot recent canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Cristina Chirvasie, autoarea scenariului și a regiei artistice, ne oferă câteva detalii despre lucrul la această producție din seria „Biografii, memorii” a TNR.

Regizoarea Cristina Chirvasie mărturisește că, la începutul lui 2025, Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, dramaturgul Ion-Costin Manoliu de la Teatrul Național Radiofonic i-a propus să realizeze două spectacole radiofonice: unul dedicat Sfântului Părinte Mărturisitor Sofian de la Antim și unul despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru al Basarabiei.

„Concretizarea acestor două proiecte a fost pentru mine un vis împlinit, nu doar pentru că m-am aflat pentru prima dată în postura de regizor de teatru pe calea undelor, dar și pentru că am revenit la scrierea dramaturgică pe care o iubesc. Așadar, s-au născut două spectacole: «Sofian - Duhovnicul Sfânt al Bucu­reștilor», difuzat în premieră la 30 septembrie 2025, și «Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei». Pentru primul am semnat regia artistică, scenariul aparținând lui Ion-Costin Manoliu. La cel de-al doilea aveam să fiu provocată să realizez și scenariul. Spun provocată pentru că a scrie un text dramatic despre Părintele Alexandru Baltaga nu e deloc ușor, neexistând, cel puțin în peisajul nostru literar, cărți care să cuprindă date consistente despre biografia sa.

Instrumente de lucru mi-au fost, așadar, textele dedicate Părintelui Baltaga în presa românească cu tematică ortodoxă și istorică și excelentul film documentar «Martirul Unirii - Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga din Basarabia», realizat de TRINITAS TV. S-au adăugat detaliile legate de contextul istoric, politic, de ancheta și perioada carcerală prin care a trecut Părintele Baltaga și pe care istoricul Adrian Nicolae Petcu le-a menționat în volumul «Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist». Câteva mențiuni semnate de istorici basarabeni care m-au ajutat să întregesc tabloul”, a explicat Cristina Chirvasie.

Regizoarea a ținut să sublinieze că întreaga echipă a seriei „Biografii, memorii” din cadrul Teatrului Național Radiofonic „rezonează cu subiectele care țin nu doar de cultura mundană, ci și de cea a duhului”.

Reușita spectacolului se datorează atât distribu­ției - Vitalie Bantaș (în rolul titular), Mircea Constantinescu, Annemary Ziegler, Ștefan Ruxanda, Alecsandru Dunaev, Marcelo Cobzariu, Alexandru Nedelcu și Cristina Constantinescu -, cât și celor care au realizat lucrurile în ansamblu și în detaliu: Magda Duțu, producția, Ion-Costin Manoliu, adaptarea radiofonică, Milica Creiniceanu, regia de studio, Patricia Prundea, regia muzicală, și Mirela Georgescu, regia tehnică.

„Acest prilej de a vorbi în cheie artistică despre Sfântul Mucenic Alexandru al Basarabiei a fost pentru mine bucuria de a mă întâlni cu un sfânt român care a legat, mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu cu dragostea de țară, un model uman, moral, intelectual și, nu în ultimul rând, duhovnicesc. A fost un erou al României Mari și un model al Ortodoxiei românești despre care nădăjduiesc că, după acest spectacol, se va vorbi mai mult”, a mai spus Cristina Chrivasie. Spectacolul radiofonic „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei” poate fi ascultat oricând, accesând site-ul eteatru.ro, secțiunea spectacole.