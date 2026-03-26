Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Piesă de teatru despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia

Piesă de teatru despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia

Un articol de: Daniela Șontică - 31 Martie 2026

Realizată recent în cadrul Teatrului Național Radiofonic (TNR) și difuzată în premieră absolută la 24 martie 2026, la Radio România Cultural, piesa „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei” constituie un omagiu adus acestui preot recent canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Cristina Chirvasie, autoarea scenariului și a regiei artistice, ne oferă câteva detalii despre lucrul la această producție din seria „Biografii, memorii” a TNR. 

Regizoarea Cristina Chirvasie mărturisește că, la începutul lui 2025, Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, dramaturgul Ion-Costin Manoliu de la Teatrul Național Radiofonic i-a propus să realizeze două spectacole radiofonice: unul dedicat Sfântului Părinte Mărturisitor Sofian de la Antim și unul despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru al Basarabiei. 

„Concretizarea acestor două proiecte a fost pentru mine un vis împlinit, nu doar pentru că m-am aflat pentru prima dată în postura de regizor de teatru pe calea undelor, dar și pentru că am revenit la scrierea dramaturgică pe care o iubesc. Așadar, s-au născut două spectacole: «Sofian - Duhovnicul Sfânt al Bucu­reștilor», difuzat în premieră la 30 septembrie 2025, și «Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei». Pentru primul am semnat regia artistică, scenariul aparținând lui Ion-Costin Manoliu. La cel de-al doilea aveam să fiu provocată să realizez și scenariul. Spun provocată pentru că a scrie un text dramatic despre Părintele Alexandru Baltaga nu e deloc ușor, neexistând, cel puțin în peisajul nostru literar, cărți care să cuprindă date consistente despre biografia sa.

Instrumente de lucru mi-au fost, așadar, textele dedicate Părintelui Baltaga în presa românească cu tematică ortodoxă și istorică și excelentul film documentar «Martirul Unirii - Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga din Basarabia», realizat de TRINITAS TV. S-au adăugat detaliile legate de contextul istoric, politic, de ancheta și perioada carcerală prin care a trecut Părintele Baltaga și pe care istoricul Adrian Nicolae Petcu le-a menționat în volumul «Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist». Câteva mențiuni semnate de istorici basarabeni care m-au ajutat să întregesc tabloul”, a explicat Cristina Chirvasie. 

Regizoarea a ținut să sublinieze că întreaga echipă a seriei „Biografii, memorii” din cadrul Teatrului Național Radiofonic „rezonează cu subiectele care țin nu doar de cultura mundană, ci și de cea a duhului”. 

Reușita spectacolului se datorează atât distribu­ției - Vitalie Bantaș (în rolul titular), Mircea Constantinescu, Annemary Ziegler, Ștefan Ruxanda, Alecsandru Dunaev, Marcelo Cobzariu, Alexandru Nedelcu și Cristina Constantinescu -, cât și celor care au realizat lucrurile în ansamblu și în detaliu: Magda Duțu, producția, Ion-Costin Manoliu, adaptarea radiofonică, Milica Creiniceanu, regia de studio, Patricia Prundea, regia muzicală, și Mirela Georgescu, regia tehnică. 

„Acest prilej de a vorbi în cheie artistică despre Sfântul Mucenic Alexandru al Basarabiei a fost pentru mine bucuria de a mă întâlni cu un sfânt român care a legat, mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu cu dragostea de țară, un model uman, moral, intelectual și, nu în ultimul rând, duhovnicesc. A fost un erou al României Mari și un model al Ortodoxiei românești despre care nădăjduiesc că, după acest spectacol, se va vorbi mai mult”, a mai spus Cristina Chrivasie. Spectacolul radiofonic „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei” poate fi ascultat oricând, accesând site-ul eteatru.ro, secțiunea spectacole.

