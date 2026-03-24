x
×

Premieră radiofonică despre viața unui martir 

Un articol de: Daniela Șontică - 24 Martie 2026

Teatrul Național Radiofonic (TNR) prezintă în seara aceasta, 24 martie, premiera absolută a piesei „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei”, de la ora 19:00, pe Radio România Cultural. Aceasta este o producție a seriei Biografii, memorii a TNR. Scenariul și regia artistică apar­țin Cristinei Chirvasie, iar adaptarea radiofonică lui Ion-Costin Manoliu. În distribuție: Vitalie Bantaș, Alecsandru Dunaev, Annemary Ziegler, Ștefan Ruxanda, Mircea Constantinescu, Marcelo Cobzariu, Alexandru Nedelcu, Cristina Constantinescu, Ion-Costin Manoliu. Spectacolul radiofonic evocă biografia martirică a preotului Baltaga, singurul cleric din Sfatul Țării când s-a votat unirea Basarabiei cu România, în 1918. Când Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia, preotul a fost deportat într-un lagăr din Kazan, azi capitala Tatarstanului, acolo găsindu-și sfârșitul în mod martiric la 7 august 1941. 

  • Gravuri europene la Castelul Peleș Cultură
    Gravuri europene la Castelul Peleș

    La Muzeul Național Peleș din Sinaia a fost vernisată pe 20 martie expoziția „De la Dürer la Goya - Capodopere ale graficii europene”, care va rămâne deschisă până la 10 mai 2026. Organizată de Muzeul

    24 Mar, 2026
  • Un nou ghid al străzilor bucureștene Cultură
    Un nou ghid al străzilor bucureștene

    Cartea „Peregrin prin Bucu­rești. Dicționarul străzilor bucu­reș­tene”, publicată la Editura Vremea de Sorin Bordușanu, va fi lansată joi, 26 martie, ora 17:00, la sediul Grupului de Dialog Social (Calea Vi

    24 Mar, 2026
TOP 6 Cultură