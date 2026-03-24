În prelungirea Zilei Mondiale a Poeziei, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală s-a desfășurat duminică, 22 martie, evenimentul „Poezie și rugăciune. Recital de poezie religioasă”, organizat în
Premieră radiofonică despre viața unui martir
Teatrul Național Radiofonic (TNR) prezintă în seara aceasta, 24 martie, premiera absolută a piesei „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei”, de la ora 19:00, pe Radio România Cultural. Aceasta este o producție a seriei Biografii, memorii a TNR. Scenariul și regia artistică aparțin Cristinei Chirvasie, iar adaptarea radiofonică lui Ion-Costin Manoliu. În distribuție: Vitalie Bantaș, Alecsandru Dunaev, Annemary Ziegler, Ștefan Ruxanda, Mircea Constantinescu, Marcelo Cobzariu, Alexandru Nedelcu, Cristina Constantinescu, Ion-Costin Manoliu. Spectacolul radiofonic evocă biografia martirică a preotului Baltaga, singurul cleric din Sfatul Țării când s-a votat unirea Basarabiei cu România, în 1918. Când Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia, preotul a fost deportat într-un lagăr din Kazan, azi capitala Tatarstanului, acolo găsindu-și sfârșitul în mod martiric la 7 august 1941.