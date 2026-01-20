Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Proiect de digitalizare implementat de Academia Română

Proiect de digitalizare implementat de Academia Română

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Ianuarie 2026

O finanțare europeană de aproape 10 milioane de lei va acoperi costurile digitalizării Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale bucureştene: sediul istoric al Academiei Române, din Calea Victoriei 125, Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici” și Muzeul de Artă „Acad. George Oprescu”. Potrivit unui comunicat de presă al Academiei Române, obiectivul general al proiectului este „de a crea o infrastructură digitală robustă şi complexă, care să sprijine conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al Academiei Române şi al Filialei Cluj-Napoca, asigurând în acelaşi timp accesibilitatea şi promovarea acestuia la nivel naţional şi internaţional”. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • O călătorie în București Cultură
    O călătorie în București

    Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.

    27 Ian, 2026
  • Apuseni, țara de piatră, în fotografii Cultură
    Apuseni, țara de piatră, în fotografii

    Muzeul Geologic Național din Bucureşti găzdu­iește expoziția „Apuseni, țara de piatră”, realizată în cadrul proiectului „Romania Student Tour”, program naţional de redescoperire şi promovare a

    27 Ian, 2026
  • Colecția „Iosefina  și Eugen Taru” Cultură
    Colecția „Iosefina  și Eugen Taru”

    Muzeul Colecțiilor de Artă reia, anul acesta, seria prezentărilor tematice despre artă și meșteșug cu colecția soților Iosefina și Eugen Taru. Vizita ghidată are loc astăzi, 27 ianuarie, de la ora

    27 Ian, 2026
  • Recital de chitară Cultură
    Recital de chitară

    Asociația „Chitara Nova” și Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul astăzi, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la „Umbre și reverii”, primul concert din Stagiunea de Chitară - Spotlight.

    27 Ian, 2026
TOP 6 Cultură