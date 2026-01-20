Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
Proiect de digitalizare implementat de Academia Română
O finanțare europeană de aproape 10 milioane de lei va acoperi costurile digitalizării Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale bucureştene: sediul istoric al Academiei Române, din Calea Victoriei 125, Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici” și Muzeul de Artă „Acad. George Oprescu”. Potrivit unui comunicat de presă al Academiei Române, obiectivul general al proiectului este „de a crea o infrastructură digitală robustă şi complexă, care să sprijine conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al Academiei Române şi al Filialei Cluj-Napoca, asigurând în acelaşi timp accesibilitatea şi promovarea acestuia la nivel naţional şi internaţional”.