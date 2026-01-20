Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Recital de chitară

Recital de chitară

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 27 Ianuarie 2026

Asociația „Chitara Nova” și Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul astăzi, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la „Umbre și reverii”, primul concert din Stagiunea de Chitară - Spotlight. Recitalul de la Casa de Cultură a Studenților va fi susținut de chitaristul Iosif Constantinescu, absolvent al Universității Na­ționale de Muzică din București. Programul reunește lucrări de Isaac Albéniz, Roland Dyens, Fran­cisco Tárrega, Leo Brouwer și Mario Castelnuovo-Tedesco. (A.D.)

