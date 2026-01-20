Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
Recital de chitară
Asociația „Chitara Nova” și Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul astăzi, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la „Umbre și reverii”, primul concert din Stagiunea de Chitară - Spotlight. Recitalul de la Casa de Cultură a Studenților va fi susținut de chitaristul Iosif Constantinescu, absolvent al Universității Naționale de Muzică din București. Programul reunește lucrări de Isaac Albéniz, Roland Dyens, Francisco Tárrega, Leo Brouwer și Mario Castelnuovo-Tedesco. (A.D.)