La Palatul Suțu, situat pe bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2 din București, a avut loc, recent, vernisajul expoziției în aer liber, intitulată „Trecut-au anii 2025”, care arată cum s-a schimbat Bucureștiul
Robot destinat supravegherii muzeale la Palatul Culturii din Iași
Vizitatorii Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași vor „întâlni”, în spațiile expoziționale în care intră, primul robot din România destinat activităților muzeale. Robotul va prelua sarcinile specifice supraveghetorilor: va observa expoziţiile şi va atenţiona vizitatorii în cazul în care aceştia se apropie prea mult de un exponat. „Acesta e robot supraveghetor, nu e muzeograf, nu este conservator. Practic, el, timp de 8 ore, cât este programul, merge din sală în sală, atenţionează publicul, înregistrează 24 din 24 de ore. Atenţionează vizitatorii dacă simte aglomeraţie, spre exemplu dacă în loc de 30 de persoane sunt 50. Practic, este ceea ce face şi un supraveghetor: activitate de atenţionare, de prevenţie, de atenţie. Bineînţeles, e şi un deliciu pentru cei mici”, a declarat, pentru AGERPRES, Andrei Apreotesei, managerul complexului muzeal ieșean.
Pe viitor, robotul ar putea fi conectat şi la Inteligenţa Artificială, căpătând în acest fel și abilități de ghid muzeal.