Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Robot destinat supravegherii muzeale la Palatul Culturii din Iași

Robot destinat supravegherii muzeale la Palatul Culturii din Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 12 Septembrie 2025

Vizitatorii Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași vor „întâlni”, în spațiile expozi­țio­nale în care intră, primul robot din România destinat activităților muzeale. Robotul va prelua sarcinile specifice supraveghetorilor: va observa expoziţiile şi va atenţiona vizitatorii în cazul în care aceştia se apropie prea mult de un exponat. „Acesta e robot supraveghetor, nu e muzeograf, nu este conservator. Practic, el, timp de 8 ore, cât este programul, merge din sală în sală, atenţionează publicul, înregistrează 24 din 24 de ore. Atenţionează vizitatorii dacă simte aglomeraţie, spre exemplu dacă în loc de 30 de persoane sunt 50. Practic, este ceea ce face şi un supraveghetor: activitate de atenţionare, de prevenţie, de atenţie. Bineînţeles, e şi un deliciu pentru cei mici”, a declarat, pentru AGERPRES, Andrei Apreotesei, managerul complexului muzeal ieșean.

Pe viitor, robotul ar putea fi conec­tat şi la Inteligenţa Artificială, căpătând în acest fel și abilități de ghid muzeal. 

Citeşte mai multe despre:   inteligență artificială  -   Complexul Muzeal National Moldova
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură