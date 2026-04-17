Se redeschide Muzeul „Theodor Pallady”

Renovat, reorganizat şi reamenajat, Muzeul „Theodor Pallady” din Bucureşti, care funcţionează în clădirea cunoscută drept Casa Melik, construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, se va redeschide din 24 aprilie 2026, într-o nouă formulă expoziţională, anunţă Muzeul Naţional de Artă al României, într-un comunicat postat pe site-ul mnar.ro.

A fost extins spaţiul de expunere şi regândit parcursul muzeal, intervenţiile vizând atât interiorul clădirii, cât şi grădina, reamenajată ca spaţiu deschis pentru întâlniri şi evenimente culturale. Noua viziune a muzeului pune accent pe relaţia cu comunitatea şi pe recuperarea atmosferei Bucureştiului de altădată, un oraş al eleganţei şi al dialogului cultural. În acest sens, începând cu luna mai 2026, muzeul va găzdui „Divanul Artelor”, o serie de întâlniri interdisciplinare inspirate de tradiţia saloanelor culturale, care vor transforma muzeul într-un spaţiu viu de reflecţie şi schimb de idei, se arată în acelaşi comunicat.

Muzeul „Theodor Pallady” adăposteşte colecţia soţilor Serafina şi Gheorghe Răut, donată statului român la sfârşitul anilor ’60, care, pe lângă pânze semnate de Theodor Pallady şi peste 800 de desene şi gravuri din perioada sa pariziană, cuprinde şi picturi de şcoală franceză, olandeză, engleză şi spaniolă din secolele XVI-XIX, sculptură mică antică şi renascentistă, textile, piese de mobilier, ceramică orientală.