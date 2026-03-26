Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Târguri de Paști la Sibiu și Timișoara

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 31 Martie 2026

În Piaţa Mare din centrul municipiului Sibiu revine, în perioada 3-14 aprilie, Târgul de Paşti, unde vor fi prezenţi „50 de expozanţi (...). Cele mai multe noutăţi sunt pe zona de copii, cu labirintul făcut din paie (nu din fân, că stimulează alergiile), peretele de escaladă”, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Brylynski, din partea organizatorilor evenimentului. Copiii vor mai avea la dispoziţie un teren de minigolf, o zonă cu iepuri şi raţe, un MonsterCar VR, o căsuţă foto, un castel gonflabil, un trenuleţ, karting, o zonă de jumping şi un carusel, dar şi o minibibliotecă în aer liber. La Timişoara, Târgul de Paşti, inaugurat deja în 27 martie 2026, aduce în pieţele Operei, Libertăţii şi Unirii, dar şi în scuarul „Sfântul Gheorghe” numeroase spectacole, ateliere de creaţie și întreceri sportive pentru copii şi momente surpriză. În 5 aprilie va avea loc spectacolul stradal „Flori de Florii”, susţinut de artişti din Franţa şi Italia, pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Libertăţii - Piaţa Unirii. În 13 aprilie, artista Tania Turtureanu va concerta în Piaţa „Sfântul Gheorghe”, iar în ultima zi a târgului, 14 aprilie, va avea loc vânătoarea de ouă de ciocolată în parcurile Lunei şi Steaua. 
 

