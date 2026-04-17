Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Timpul grădinii”, un proiect comunitar

„Timpul grădinii”, un proiect comunitar

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 20 Aprilie 2026

La Palatul Suțu din Bucureşti vor avea loc, în următoarele trei luni (aprilie - iunie 2026), o serie de evenimente comunitare, sub titlul „Timpul grădinii”, dedicate redescoperirii și reimaginării spa­țiilor verzi din centrul Capitalei, anunţă Muzeul Municipului Bucureşti, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Proiectul, curatoriat de Cătălina Bolozan, iniția­toa­rea Clubului Clorofila, propune un cadru public de observare, conversație și acțiune în jurul grădinilor insti­tuțiilor publice, nu ca simple spații verzi, ci ca infrastructuri vii, esen­țiale pentru calitatea vieții și biodiversitatea urbană. Vor fi organizate plimbări ghidate, ateliere de cartografiere afectivă și proiectare participativă, sesiuni de grădinărit comunitar și un eveniment final dedicat rezultatelor procesului. Proiectul „Timpul grădinii” a fost inaugurat în 19 aprilie, având ca temă istoria grădinii Palatului Suțu, un fragment viu al unei foste grădini din Bucureştiul secolului al XIX-lea, astăzi un spațiu verde discret, dar intens folosit de comunitate.

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   expozitie  -   Muzeul Municipiului Bucuresti
