Traseu muzeal tematic pentru copii

La Palatul Suțu din București este deschisă expoziția temporară „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, în cadrul căreia organizatorii au pregătit un traseu tematic interactiv dedicat copiilor, intitulat „Un boţ de lut”. Invitaţi într-o călă­torie captivantă în universul ceramicii autohtone, cei mici vor afla in­for­mații interesante despre personalitatea doctorului Nicolae Minovici și despre colecția sa de vase realizate la începutul secolului al XX-lea în patru ateliere urbane din România.

Activitățile propuse explică etapele realizării obiectelor ceramice, de la pregătirea lutului și modelare până la decorare și ardere. Totodată, copiii vor descoperi semnificația celei mai importante sărbători a olarilor, rolul decorării vaselor și motivele tradiționale specifice ceramicii ro­mânești. Traseul aduce în atenție și artiști plastici care au îmbinat elemente moderne cu modelele tra­diționale pentru a crea obiecte decorative din lut, potrivit infor­ma­țiilor publicate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro.

Expoziția este deschisă până la 7 iunie 2026. Traseul este gratuit și poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute, sub îndrumarea unui adult.