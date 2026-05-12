Exponatul lunii mai la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) este coiful de la Ciumești. „Obiect de patrimoniu, coiful este realizat din fier, este surmontat de o pasăre de pradă cu aripile larg deschise,
Traseu muzeal tematic pentru copii
La Palatul Suțu din București este deschisă expoziția temporară „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, în cadrul căreia organizatorii au pregătit un traseu tematic interactiv dedicat copiilor, intitulat „Un boţ de lut”. Invitaţi într-o călătorie captivantă în universul ceramicii autohtone, cei mici vor afla informații interesante despre personalitatea doctorului Nicolae Minovici și despre colecția sa de vase realizate la începutul secolului al XX-lea în patru ateliere urbane din România.
Activitățile propuse explică etapele realizării obiectelor ceramice, de la pregătirea lutului și modelare până la decorare și ardere. Totodată, copiii vor descoperi semnificația celei mai importante sărbători a olarilor, rolul decorării vaselor și motivele tradiționale specifice ceramicii românești. Traseul aduce în atenție și artiști plastici care au îmbinat elemente moderne cu modelele tradiționale pentru a crea obiecte decorative din lut, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro.
Expoziția este deschisă până la 7 iunie 2026. Traseul este gratuit și poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute, sub îndrumarea unui adult.