Realizată recent în cadrul Teatrului Național Radiofonic (TNR) și difuzată în premieră absolută la 24 martie 2026, la Radio România Cultural, piesa „Alexandru Baltaga - Sfântul Mucenic al Basarabiei”
Valeriu Șușnea expune la Mogoșoaia
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” - Mogoșoaia găzduiește, în perioada 2-19 aprilie 2026, la Galeria Parter Palat și Galeria Ghețărie, expoziția de pictură și grafică „Timp, Formă, Memorie - Vămile văzduhului”, semnată de pictorul Valeriu Șușnea, președintele Filialei Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici din România. La vernisajul care va avea loc duminică, 5 aprilie, ora 15:00, va vorbi criticul și istoricul de artă Luiza Barcan. „Pictura și grafica lui Valeriu Șușnea excelează prin bogăția de simboluri și prin luxurianța unor compoziții ce nu suferă vidul și care suprapun sau abordează în planuri distincte făpturi îngerești, făpturi mitice, personaje imaginare, teme preluate din icoane și din pictura murală a bisericilor moldovenești”, scrie în comunicatul de presă dr. Anca Maria Ciofîrlă, curatoarea expoziției.