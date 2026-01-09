Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate
Vizite gratuite la Muzeul Cotroceni
Muzeul Național Cotroceni marchează Ziua Culturii Naționale, în 15 ianuarie 2026, oferind acces gratuit vizitatorilor care optează pentru turul neghidat. Poate fi admirat, astfel, patrimoniul muzeului și explorată fascinanta istorie a reședinței oficiale a familiei regale Ferdinand și Maria. Traseul expozițional include: Saloanele Oficiale de la etajul I, Apartamentele Familiei Regale de la etajul al II-lea și expoziția „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”. Nu este necesară programare prealabilă. (A.D.)