Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Volum dedicat covoarelor moldovenești, lansat la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 20 Martie 2026

La Palatul Culturii din Iași va avea loc vineri, 20 martie, de la ora 12:00, lansarea volumului „Scoarţe, covoare, drăgare. Studiu introductiv, aparat critic şi corpus de documente”, semnat de cunos­cuții etnologi Ion H. Ciubotaru (1940-2025) şi Silvia Ciubotaru. Eve­ni­mentul este organizat de Mu­ze­ul Etnografic al Moldovei, insti­tuție a cărei colecţie de scoarţe, covoare şi drăgare (grin­dare, n.r.) se regăsește în această lucrare. Volumul, publicat în 2025, la Editura Palatul Culturii Iași, va fi prezentat de Silvia Ciubotaru, cercetătoarea Ioana Repciuc, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române - Filiala Iași, şi prof. univ. dr. Ion Solcanu. 

Citeşte mai multe despre:   lansare de carte  -   Palatul Culturii
