Admitere de toamnă la UBB

Data: 29 August 2025

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca scoate la concurs, în sesiunea de toamnă, 1.200 de locuri bugetate la nivel de licenţă, 7.000 de locuri cu taxă şi peste 980 de locuri pentru învăţământ la distanţă pentru studii de licenţă. De asemenea, cei care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 550 de locuri la buget sau unul dintre cele aproape 4.800 de locuri cu taxă rămase libere în urma sesiunii de admitere din luna iulie.

A doua sesiune de admitere la UBB va avea loc în perioada 5-15 septembrie 2025, „facultăţile din cadrul Universităţii «Babeș-Bolyai» elaborând diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor şi stabilind ponderea mediei de la bacalaureat în media finală de admitere”, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. (O.N.)