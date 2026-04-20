Calificări obţinute în sistemul dual

Data: 24 Aprilie 2026

Învățământul dual este integrat, începând cu anul școlar 2026–2027, în filiera liceală tehnologică și nu separat, așa cum era până acum. Forma de organizare duală oferă mai multe avantaje pentru elevi, precum obținerea unor calificări profesionale recunoscute la nivel național și, în anumite condiții, și la nivel european. Responsabilitatea principală în ceea ce privește pregătirea practică revine agenților economici care au încheiat parteneriate cu școlile și care pot oferi elevilor și anumite stimulente financiare.

Organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi, în cadrul unităților școlare de stat, particulare sau confesionale, autorizate sau acreditate, acesta este stabilit anual prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. În cadrul liceelor de stat, programul de studii în sistem dual este gratuit și, chiar dacă în ultimii ani, din punct de vedere organizatoric, această formă de învățământ a cunoscut mai multe modificări, s-a păstrat totuși o constantă, respectiv necesitatea de adaptare la piața muncii și nevoia de implicare a agenților economici în formarea practică a elevilor.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), există suficiente motive pentru care învățământul dual merită să fie o alegere. „Elevii care au împlinit 16 ani pot încheia, cu operatorii economici, contracte individuale de muncă cu timp parțial, iar activitatea prestată în baza contractului individual de muncă încheiat cu operatorul economic se echivalează cu activitatea de instruire practică”, după cum subliniază MEC într-o informare pe canalele oficiale de comunicare ale instituției.

De asemenea, operatorii economici pot asigura burse, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul liceal tehnologic (în anul școlar 2025/2026 este în cuantum de 300 lei/lună), însă pot acorda elevilor și alte stimulente sau forme de sprijin, precum decontarea transportului și rechizitelor sau asigurarea unei mese calde ori a echipamentului. De asemenea, un avantaj major este reprezentat de posibilitatea de angajare la operatorul economic partener la care elevul a făcut stagiile de formare practică.

Admiterea din acest an în învățământul liceal dual vine cu noutăți, în special legate de dobândirea calificărilor profesionale recunoscute la nivel național. Ordinul ministerial pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal dual arată că, din anul școlar 2026–2027, elevii care urmează liceul în sistem dual pot dobândi două calificări profesionale (una la finalul clasei a XI-a, nivel 3 CNC, și una la finalul clasei a XII-a, nivel 4 CNC).

După clasa a XI-a, elevii își pot continua studiile în cadrul aceluiași liceu, în vederea participării la examenul de bacalaureat și a obținerii unui certificat de calificare profesională de nivel 4, în baza unui examen de certificare a calificării. Absolvenții de învățământ liceal tehnologic dual care promovează și examenul de bacalaureat vor avea acces la învățământul superior. În România, potrivit MEC, există în cadrul universităților peste 60 de programe în sistem dual. Domeniile în care se pot obține calificări sunt variate, de la producție media la tehnici poligrafice, comerț, turism și alimentație publică, mecanică, electromecanică sau chimie industrială.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a realizat un ghid în care prezintă traseele educaționale pentru o plajă largă de calificări, precum și unitățile de învățământ din București care le au incluse în oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027 și alte informații utile care să le ușureze elevilor decizia privind alegerea unui parcurs profesional. (O.N.)