Competiţie digitală pentru elevi

Data: 21 Noiembrie 2025

Platforma Brio lansează „Atom Challenge”, o nouă competiţie digitală naţională destinată elevilor din clasele VII-XII interesaţi de domeniul ştiinţelor reale. Concursul oferă un cadru riguros de evaluare online, în două etape, şi premii atractive pentru cei mai buni participanţi, scrie news.ro. Elevii se pot înscrie până în data de 11 decembrie 2025 şi tot până atunci au posibilitatea să susţină gratuit testul din etapa preliminară, disponibil online, pe brio.ro/atomchallenge, se arată într-un comunicat al Brio. Elevii care obţin minimum 80 de puncte la testul preliminar se califică automat în etapa finală, care va avea loc pe 13 decembrie. În finală vor fi admise cele mai bune zece scoruri de la fiecare clasă, nivelul de dificultate în etapa a doua va creşte, iar testările vor fi monitorizate video. Clasamentul final va desemna câte un campion şi doi vicecampioni pentru fiecare clasă. (O.N.)

