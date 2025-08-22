Cum se vor acorda bursele în anul şcolar 2025-2026

Data: 22 August 2025

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a organizat miercuri, 20 august, o dezbatere pe marginea proiectului privind metodologia de acordare a burselor în anul şcolar 2025-2026. Secretarul de stat Sorin Ion a răspuns unor întrebări menite să clarifice în special modul în care se vor acorda bursele sociale şi cele de merit.

Bursele pentru elevi au fost revizuite, astfel că potrivit Legii 141/2025, promovată de guvernul Ilie Bolojan, în anul şcolar 2025-2026 vor fi doar trei tipuri de burse - socială, de merit şi tehnologică, la care se adaugă bursele pentru mamele minore. „În principiu, criteriile de acordare a burselor sociale pe bază de venit au rămas relativ aceleași. O să verificăm dacă există o diferențiere între venituri permanente sau lipsa precizării din text și vom analiza dacă se impune acest lucru, dacă constituie o diferență fundamentală. Pot spune că alocațiile nu se iau în considerare la calculul veniturilor”, a spus Sorin Ion în cadrul dezbaterii organizate de MEC, potrivit edupedu.ro.

Bursa socială se va acorda „elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital” şi va fi condiționată de venit. De asemenea, vor mai beneficia de bursă socială elevii cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială; elevii care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului; elevii cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu; elevii care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării; elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

În ceea ce priveşte bursa socială condiţionată de venit, beneficiarii trebuie să provină din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Salariul minim net pe economie este în prezent de 2.575 lei, astfel că venitul pe membru de familie un trebuie să depăşească 1.287,5 lei. Spre deosebire de anul trecut, raportarea venitului se face la 50% din valoarea salariului minim net, şi nu la salariul minim net, astfel că numărul beneficiarilor de burse sociale va scădea foarte mult.

Elevii care provin din familii monoparentale pot obţine bursă socială, fără a fi o categorie distinctă, în limitele de venit minim pe membru de familie. În anul şcolar următor, bursele sociale vor fi în cuantum de 300 de lei pe lună și se vor acorda integral cu condiţia ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”, la finalul anului şcolar anterior. De asemenea, bursa socială este condiţionată de prezenţa elevului la şcoală, cei care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori vor depune la secretariatul şcolilor în care învaţă o cerere însoţită de actele doveditoare în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din elevii unei clase cu medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00. (O.N.)