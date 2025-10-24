Data: 24 Octombrie 2025

Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, ar urma să dispară începând de la 1 septembrie 2027, „ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a transmis secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, citată de Agerpres. Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în limba română şi nouă mixte, „această reformă educaţională stârnind îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuţi”. Cele patru licee cu predare în limba română vor funcţiona în oraşul Cernăuţi şi în comunele Hliboca, Ostriţa şi Herţa. „Acum sunt 32 de licee, din care 12 sunt mixte. (...) Este o situaţie foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri, mai ales că pe viitor reforma ar putea duce chiar la dispariţia şcolilor gimnaziale”, atrage atenţia Aurica Bojescu. (O.N.)