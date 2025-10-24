Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Doar patru licee cu predare în limba română

Data: 24 Octombrie 2025

Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, ar urma să dispară începând de la 1 septembrie 2027, „ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a transmis secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, citată de Agerpres. Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în limba română şi nouă mixte, „această reformă educaţională stârnind îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuţi”. Cele patru licee cu predare în limba română vor funcţiona în oraşul Cernăuţi şi în comunele Hliboca, Ostriţa şi Herţa. „Acum sunt 32 de licee, din care 12 sunt mixte. (...) Este o situaţie foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri, mai ales că pe viitor reforma ar putea duce chiar la dispariţia şcolilor gimnaziale”, atrage atenţia Aurica Bojescu. (O.N.)

