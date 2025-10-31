Educaţie electorală şi juridică în şcoli

Data: 31 Octombrie 2025

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) au încheiat, în 29 octombrie 2025, la sediul AEP, un protocol de colaborare în vederea promovării educației electorale și juridice în rândul tinerilor, prin intermediul activităţilor de informare destinate atât elevilor şi studenţilor, cât şi cadrelor ­didactice.

Activităţile de promovare a educaţiei electorale şi juridice, a valorilor democratice şi a principiilor statului de drept ar urma să se desfăşoare în instituţiile de învăţământ sub forma unor module, ateliere, conferinţe, dezbateri şi campanii educaţionale. Scopul acestei colaborări instituţionale este „creşterea gradului de conştientizare privind importanţa proceselor electorale, a respectului faţă de lege şi a implicării civice”.

„Într-o eră în care informația circulă mai repede ca oricând, dezinformarea a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru societate. Ea nu se limitează la știri false sau teorii conspiraționiste, ci acționează subtil, distorsionând faptele, amplificând frica, divizând comunitățile și șubrezind încrederea în instituțiile publice. În acest context, educația democratică este vitală, iar aceasta începe în școală, odată cu formarea discernământului și a gândirii critice. Numai prin stimularea acestor capacități de judecată și prin comunicare onestă, deschisă și transparentă putem spera că vom reuși să diminuăm și poate chiar să combatem efectele nocive ale fenomenului dezinformării”, a declarat preşedintele AEP, Zsombor Vajda, într-un comunicat publicat pe pagina de internet a autorităţii.

Ministrul educației și cercetării, Daniel David, a apreciat demersul semnării Protocolului de colaborare și a subliniat că, la finalizarea studiilor, „elevii trebuie să aibă com­petențe legate de educația juridică și electorală și un spirit civic dezvoltat”. Totodată, el a precizat că „paradigmele în care ne-am dezvoltat până în acest moment în zona educaţiei şi în zona cercetării sunt paradigme deja vechi pentru o ţară modernă şi pentru o educaţie modernă. Sunt paradigme din anii ‘90, unele cu rădăcini chiar în perioada comunistă şi este clar că (...) misiunea este să schimbăm paradigmele, ceea ce nu este un lucru uşor”. În opinia sa, în cadrul disciplinei obligatorii „Consiliere şi orientare”, existentă la fiecare nivel de studiu (primar, gimnazial şi liceal), vor putea fi prinse „un anumit număr de unităţi de învăţare care să fie (...) dedicate acestor probleme”.

În acelaşi timp, vicepreședintele UNBR, avocatul Daniel Fenechiu, a punctat că activitățile care vor fi derulate în baza Protocolui de colaborare semnat între cele trei instituţii „vin ca o continuare firească a proiectului de educație juridică destinat tinerilor din învățământul preuniversitar, inițiat de UNBR în urmă cu 14 ani”.

În prezent, educaţia juridică poate fi predată ca disciplină opţională în şcoli, în special în învăţământul liceal, însă elemente precum drepturile şi obligaţiile cetăţenilor sunt cuprinse şi în cadrul altor materii, precum „Educaţie civică” sau „Educaţie socială”. De asemenea, unele instituţii de învăţământ au încheiat parteneriate cu ONG-uri sau chiar cu Ministerul Justiţiei în vederea derulării unor proiecte de educaţie juridică. În ceea ce priveşte educaţia electorală, noţiuni despre vot, alegeri sau democraţie apar în cadrul altor discipline de studiu, cum ar fi „Cultura civică”. (O.N.)