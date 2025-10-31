Organizaţia Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) au lansat o platformă interactivă de orientare vocaţională denumită „What’s next?”,
Elevii se întorc de luni la cursuri
Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar vor începe luni cursurile celui de-al doilea modul de învăţare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Următoarea vacanţă va fi cea de iarnă, care va începe în 20 decembrie 2025 şi va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026. Până la vacanţa de iarnă, elevii vor mai beneficia de o zi liberă luni, 1 decembrie 2025, de Ziua Naţională a României. Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate la nivelul unităţilor de învăţământ. (O.N.)