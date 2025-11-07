Egalitate de şanse

Data: 07 Noiembrie 2025

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat procedura de asigurare a condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin anul viitor examenele naţionale, procedură prin care se urmăreşte adaptarea condiţiilor pentru susţinerea probelor de către elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Pentru ca ei să beneficieze de prevederile legale, părinţii/tutorii trebuie să solicite în scris conducerii unităţii de învăţământ adaptarea condiţiilor pentru susţinerea Evaluării naţionale, „înainte de desfăşurarea simulării pentru acest examen, dar nu mai târziu de 12 iunie 2026”, iar pentru Bacalaureat, de regulă, „înainte de simularea probelor scrise ale examenului, dar nu mai târziu de perioada prevăzută în calendar pentru înscrierea candidaţilor”. Solicitarea se face în baza mai multor documente medicale. (O.N.)