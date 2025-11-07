Egalitate de şanse

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 07 Noiembrie 2025

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat procedura de asigurare a condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin anul viitor examenele naţionale, procedură prin care se urmăreşte adaptarea condiţiilor pentru susţinerea probelor de către elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Pentru ca ei să beneficieze de prevederile legale, părinţii/tutorii trebuie să solicite în scris conducerii unităţii de învăţământ adaptarea condiţiilor pentru susţinerea Evaluării naţionale, „înainte de desfăşurarea simulării pentru acest examen, dar nu mai târziu de 12 iunie 2026”, iar pentru Bacalaureat, de regulă, „înainte de simularea probelor scrise ale examenului, dar nu mai târziu de perioada prevăzută în calendar pentru înscrierea candidaţilor”. Solicitarea se face în baza mai multor documente medicale. (O.N.)

