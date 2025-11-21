Începând cu anul şcolar 2026-2027, învăţământul profesional/tehnologic se reorganizează în ţară, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe
„Euro Politehnicus”
Politehnica Bucureşti organizează, în perioada 21-23 noiembrie, a doua ediţie a Salonului internaţional „Euro Politehnicus”, eveniment la care „vor fi prezente zeci de institute, universităţi, companii, start-up-uri, precum şi inventatori independenţi, care vor expune diverse tehnologii - de la soluţii pentru mediu, medicină şi agricultură inteligentă, până la robotică, energie verde şi digitalizare avansată”, conform Agerpres. Potrivit organizatorilor, „vor fi puse în lumină nu doar rezultatele cercetării, ci şi oamenii din spatele lor, cercetători, inventatori, tineri specialişti”. Se vor acorda premii pentru cea mai bună invenţie românească, pentru cercetarea tinerilor, pentru inovaţie în sănătate, IT&C, agricultură, mediu, dar şi distincţii precum „Cel mai tânăr inventator” sau „Femeia-Inventator a Anului”. (O.N.)