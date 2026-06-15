Ministerul Educației a stabilit structura examenului de bacalaureat care va fi susținut, peste 4 ani, de elevii care intră la toamnă în clasa a IX-a. Comparativ cu examenul actual, din 2030 evaluarea competențelor
Evaluarea națională
Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, susţine că există suficiente cadre didactice implicate în organizarea examenului de evaluare naţională, în pofida nemulţumirilor exprimate de sindicatele din educaţie în legătură cu proiectul legii salarizării. „Pentru bacalaureat acum centralizăm, dar nu s-a pus problema boicotului”, a spus Vasile Şteopoaie, citat de Agerpres.
Evaluarea naţională va începe luni, 22 iunie, în Bistriţa-Năsăud fiind organizată în 52 de centre de examen. S-au înscris 2.376 de candidaţi, cu 53 mai puţini decât cei care au participat la simularea din martie. (C.Z.)