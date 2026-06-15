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Evaluarea națională

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Data: 19 Iunie 2026

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, susţine că există suficiente cadre didactice implicate în organizarea examenului de evaluare naţională, în pofida nemulţumirilor exprimate de sindicatele din educaţie în legătură cu proiectul legii salarizării. „Pentru bacalaureat acum centralizăm, dar nu s-a pus problema boicotului”, a spus Vasile Şteopoaie, citat de Agerpres. 
Evaluarea naţională va începe luni, 22 iunie, în Bistriţa-Năsăud fiind organizată în 52 de centre de examen. S-au înscris 2.376 de candidaţi, cu 53 mai puţini decât cei care au participat la simularea din martie. (C.Z.)

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