Ministerul Educației a stabilit structura examenului de bacalaureat care va fi susținut, peste 4 ani, de elevii care intră la toamnă în clasa a IX-a. Comparativ cu examenul actual, din 2030 evaluarea competențelor
Festivalul universităților de teatru
Peste 350 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori şi experţi din domeniul teatrului, proveniţi de la universităţi din România şi din alte 10 ţări, participă în perioada 19-28 iunie 2026 la Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural, organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, a anunţat Universitatea „Lucian Blaga”, într-un comunicat. Programul festivalului studențesc va cuprinde 30 de spectacole de teatru, dans şi muzică. (C.Z.)