Începutul anului şcolar, sub semnul întrebării

Data: 22 August 2025

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” continuă protestele, acuzând autorităţile că se folosesc de informaţii false pentru a impune, de exemplu, creşterea normei didactice. „Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde și salariile sunt mult mai mari”, au transmis sindicaliştii, într-un comunicat.

Până la data de 3 septembrie, cadrele didactice vor continua să picheteze sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, urmând ca de la acea dată să organizeze mitinguri de protest în faţa sediului Guvernului. Pentru prima zi de şcoală, în 8 septembrie, este programat un uriaş miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni. Mai mult, profesorii ar urma să boicoteze începutul anului şcolar, în aceste zile fiind chestionaţi cu privire la această măsură.

De cealaltă parte, ministrul educaţiei, Daniel David, a afirmat, la televiziunea B1, că un este sigur dacă va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie: „Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”.

Dacă sindicaliştii cer abrogarea Legii 141/2025, care „nu aduce economii la buget, dar produce prejudicii majore educației și lovește în drepturile profesorilor”, ministrul David le cere profesorilor „să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal- bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”. (O.N.)