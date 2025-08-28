Învățăm și ne rugăm

La Parohia Ortodoxă Română cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, cartier Tolstoi, s‑a desfășurat, în perioada 1‑15 august 2025, cea de‑a 17‑a ediţie a Școlii de Vară, intitulată sugestiv VIS (Vacanță, Iubire, Speranță). La activitățile catehetico‑educative ale şcolii participă, anual, peste 50 de copii.

Dornici de a petrece vacanța în mod constructiv și duhovnicesc, copii şi adolescenţii învaţă în cadrul Școlii de vară VIS despre valorile creștine - prietenie, respect, încredere și responsabilitate -, conștienți de faptul că viața autentică de creștin are rol fundamental în formarea caracterului uman.

Centrul catehetic al parohiei încheie anual parteneriate educative cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și cu directorii școlilor învecinate parohiei, în baza cărora cadre didactice calificate desfășoară activități cultural‑educative, iar latura catehetică este coordonată de preotul paroh, prof. univ. dr. Mihai Himcinschi.

Centrul Catehetic Educațional își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului bisericesc, iar copiii și adolescenții participă la programe catehetice, activități de tip hand‑made, prilejuite de marile sărbători, la cursuri de dezvoltare personală și prevenție în adicții prin implementarea programului „Nu drogurilor, Da sănătăţii mele!”

„Paşi spre lumină”

Anul acesta, ediția școlii de vară a cuprins activități coordonate de cadre didactice: Curs de limba engleză (prof. Celina Almășan, prof. Simona Cacovean), Matematică distractivă (prof. Mihaela Basarabă cu voluntarii Raluca Tuștean și Ana Petric), Cerc de lectură/povești (prof. Alina Bolca și Niculina Brumar), Cercul bunelor maniere și dezvoltare personală (prof. Simona Himcinschi), Cerc pictură pe sticlă (prof. Simona Himcinschi), Activitatea desfăşurată sub genericul „Descoperă!” (prof. Florin Almășan, prof. Monica Todoran Fer și prof. Mihaela Mihinda Opincariu).

Pe lângă aceste activități, programul catehetic „Paşi spre lumină” a fost destinat elevilor din clasele I‑XII, adaptat pe categorii de vârstă, şi a oferit participanților aprofundarea conținutului credinței, bucuriei și încrederii în Dumnezeu.

Impactul asupra comunității urbane a fost unul pozitiv. Socializarea, dialogul și schimbul de opinii dintre adolescenți s‑au dovedit a fi o alternativă benefică la tendința depersonalizării seculariste a societății de consum, fiind o investiție spirituală și pe termen lung pentru noile generații.

Caracterul misionar‑educativ al ediției din acest an a fost implementat duhovnicește printr‑un pelerinaj la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în preajma importantului eveniment de proclamare a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, născut lângă municipiul nostru.

Simona Himcinschi este profesoară de religie la Colegiul Economic „Dionisie Pop‑Marțian” din Alba Iulia și psiholog clinician.