Locuri libere la un masterat în premieră: „Asistenţă socială militară”

Data: 08 August 2025

Un program de masterat unic în spaţiul universitar românesc, „Asistenţă socială militară”, dedicat formării profesioniştilor care vor ajuta militarii, veteranii, personalul în rezervă şi în retragere să depăşească diverse situaţii de criză, va funcționa din toamna acestui an la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT). Absolvenții masteratului vor putea oferi asistenţă și familiilor, în procesul de acomodare cu plecarea şi revenirea din armată a persoanei apropiate, sau copiilor care se confruntă cu teama de a-şi pierde părinţii militari. „Inaugurarea programului «Asistenţă socială militară», în toamna acestui an, este un pas în sprijinul comunităţii militare şi, în acelaşi timp, un act de recunoaştere şi respect pentru sacrificiile şi nevoile cadrelor militare active şi ale familiilor lor, ale celor trecute în rezervă sau în retragere, ale veteranilor”, precizează Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul UVT, potrivit Agerpres.

Programul, cu o durată de doi ani, este construit în colaborare cu specialişti din armată, psihologi, asistenţi sociali şi cadre universitare, pe baza celor mai bune practici internaţionale, și se adresează tuturor absolvenţilor de studii de licenţă, indiferent de domeniu. Studenţii vor beneficia de o formare interdisciplinară, care îmbină cunoştinţe teoretice cu stagii de practică în instituţii militare şi civile. Potrivit UVT, în sesiunea I de admitere, din luna iulie, au fost ocupate 27 de locuri, iar pentru sesiunea a II-a, la care înscrierea online este deschisă până în 5 septembrie, sunt disponibile 23 de locuri.

Asistenţa socială militară este un subdomeniu al asistenţei sociale cu tradiţie în SUA, Franţa, Canada. (C. Z.)

