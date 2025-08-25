Mai multe manuale școlare noi de religie pentru clasele I și a VIII-a au fost evaluate și apreciate la nivel național

În acest an, Ministerul Educației și Cercetării a organizat o nouă li­ci­tație publică, în vederea achizi­ției de manuale pentru elevi, necesare la începutul anului școlar 2025-2026. Astfel, în cadrul procesului de înnoire a manualelor de religie, în conformitate cu programele școlare în vigoare, care a început acum 10 ani, de această dată apar materiale didactice noi pentru elevii claselor I și a VIII-a. În acest context, Patriarhia Română a organizat, prin Secto­rul teolo­gic-edu­cațional, o sesiune speci­ală de evaluare a proiectelor de manuale șco­lare la disciplina Religie - cultul ortodox, în vederea acordării avizului cultului.

La această sesiune au participat șase edituri românești de prestigiu, fiecare dintre acestea în­scriin­du-se­ cu proiecte de manuale atât pentru clasa I, cât și pentru clasa a VIII-a. Prin urmare, membrii Comisiei Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Şcolare Religie au evaluat nu mai puțin de 12 proiecte de manuale, concepute după modelul de proiectare curriculară centrat pe dobândirea de competențe. Acestea au fost elaborate de către profesori de specialitate cu vechime la catedră, precum și cu o experiență vastă în elaborarea diverselor materiale didactice și mijloace de învățământ de calitate dedicate educației religioase.

La încheierea tuturor etapelor din cadrul licitației, cele șase manuale pentru clasa I, la disciplina Religie - cultul ortodox, au obținut punctaje foarte mari (peste 95 de puncte din 100), fiind declarate câștigătoare, după următorul clasament:

Editura CD Press - autori: conf. univ. dr. Vasile Timiș, prof. Ionica-Viorica Popa, prof. Simona Căprescu, prof. Florian Popa și prof. dr. Ionița Timiș. Editura Litera - autori: prof. Elena Ispas, prof. Mihaela-Maria Gui­cin, prof. Laura-Marilena Lăcra­ru, prof. Cristina-Ionela Boruz, prof. Mioara Dobre, prof. Florica Grecu, prof. Florina-Despina Mihală și prof. Elena-Loredana Hintea. Editura Corint Logistic - autori: prof. dr. Cristina Benga, prof. Aurora Ciachir, prof. Niculina Filat, prof. Mihaela Ghiţiu şi prof. Ioana Niculae. Editura Akademos Art - autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Şova. Editura Didactică și Pedagogică - autori: prof. Sorina-Mihaela Ciucă și prof. dr. Dragoș-Ioan Ioniță. Editura Corint Books - autori: pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, prof. Irina Leonte și prof. Elena Hereș.

Manualul de religie pentru clasa I realizat la Editura CD Press a fost evaluat, în cadrul licita­ției Ministerului Educației și Cercetării din acest an, cu 99,04 puncte. Este elaborat de o echipă de autori cu mare experiență în predarea religiei. Fiind modern și interactiv, conceput special pentru a oferi sprijin profesorilor care predau această disciplină, pachetul educațional aferent manualului CD Press este adaptat nivelului de litera­ție al elevilor de clasa I și conține numeroase activități multimedia, jocuri atractive, fișe de lucru descărcabile și printabile, lecții în variantă audio, precum și un set de povești introductive pentru fiecare lecție.

Manualul de religie pentru clasa I de la Editura Litera a obținut un scor de 98,68 puncte la evaluare. Astfel, sunt confirmate calitatea științifică, editorială și valoarea didactică a materialului, rezultat al muncii unei echipe de autori cu experiență și dedicare. Manualul cre­ea­ză o atmosferă în care învățarea nu mai este „compartimentată” artificial, ci invită la explorare, cunoaș­tere, la gândire creativă, motivație și la dezvoltarea competențelor de viață, bazate pe morala creștină. De a­seme­nea, manualul vine cu varianta digitală interactivă, care susține învățarea.

Editura Corint Logistic a publicat manualul de religie pentru clasa I, care a fost evaluat cu 98,50 puncte, acesta distingându-se printr-o a­bor­dare integrată, potrivită vârstei elevilor de clasa I, care face legătura între valorile creștine și experiențele lor cotidiene. Fiecare lecție este cons­truită pentru a încuraja reflecția, comunicarea și trăirea credinței, într-un mod natural și autentic, echipa editorială reunind profesori cu o bogată experiență în teologie, pedagogie și formare didactică. Manualul sprijină dezvoltarea inteligențelor multiple, utilizând poezie, joc, culoare și ilus­trație pentru a stimula atât memoria, cât și învățarea emoțională. Activită­țile sunt variate și atractive, rubrica Litere cu folos oferă un excelent exemplu de interdisciplinaritate, iar designul vizual este gândit cu multă grijă. Întregul demers didactic este cons­truit astfel încât mesajul creștin să fie transmis clar, accesibil și adaptat specificului vârstei, susținând totodată implicarea activă a elevilor.

La Editura Akademos Art a fost realizat manualul de religie pentru clasa I, care a obținut 98,49 puncte la evaluarea experților selec­tați de către Ministerul Educa­ției și Cercetării. Acesta se remarcă prin conținutul unitar, bine structurat, prin elemente grafice de excep­ție, prin aplicații diverse și in­te­­rac­tive adaptate nivelului de vârstă (atât în formatul tipărit, cât și în cel digital) și prin abordarea interdisciplinară. Pe parcursul lecțiilor clasei I, elevii vor putea descoperi multe aspecte referitoare la credință, la rugăciune și la Sfânta Biserică, în scopul apropierii de Dumnezeu. Autorii - prin expe­riența lor, profesionalism și dedicare - propun activități deosebite de fixare, de recapitulare și de evaluare, implicând elevii în utilizarea achizi­țiilor în contexte noi. Se urmărește sprijinirea declan­șării motivației elevilor pentru învă­țare, pentru autoins­tru­ire și pentru lucrul în echipă, iar ­compo­nenta estetică a manualului con­tri­buie la menținerea atenției elevilor.

Manualul de religie pentru clasa I apărut la Editura Didactică și Pedagogică (97,30 puncte) este o reeditare îmbunătățită a celui existent de patru ani pe băncile elevilor, fiind apreciat de școlari, de profesori și de părinți. Acesta, cu un aspect proaspăt, vivace, duce mai departe atât grafica deosebită, cât și o varietate bogată de exerciții și activități didactice, captivante și antrenante pentru elevi. Se bucură de o versiune digitală interactivă ușor de folosit atât pe tabla smart, cât și pe orice alt dispozitiv. Autorii au modernizat și îmbogățit varianta actuală a manualului, pentru o abordare și mai facilă și eficientă a temelor, gândindu-l dintr-o triplă perspectivă: a dascălului de religie care predă la clasa I, a părintelui unui școlar de clasa I și, nu în ultimul rând, a elevului care pă­șește cu bucurie și curiozitate dincolo de clasa pregătitoare.

Trebuie menționat aici și manualul de religie pentru clasa I de la Editura Corint Books (95,44 puncte), care se dorește a fi nu doar un instrument didactic, ci mai degrabă un ghid al formării sufletești și morale a elevilor. Conceput cu atenție față de nevoile copilului de vârstă școlară mică, manualul îi învață pe copii să trăiască frumos, în iubire și armonie cu cei din jur. Prin lecții accesibile și activități interactive, elevii învață să-și exprime iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, să înțeleagă rostul rugăciunii și al credinței în viața lor, să cultive și să prețuiască valori precum bunătatea, respectul, iertarea și responsabilitatea. Se propune o abordare centrată pe elev și pe experiențele sale de viață. Conținutul este livrat sub formă de dialoguri în familie, folosind un limbaj accesibil și povești cu tâlc. Ilustrațiile pline de culoare și propunerile de activități ludice transformă ora de religie într-un spațiu viu de descoperire și reflecție.

Totodată, potrivit rezultatelor finale ale licitației amintite, cinci dintre cele șase manuale de Religie - cultul ortodox pentru clasa a VIII-a au fost declarate câștigă­toa­re, cu punctaje deosebit de mari (peste 98 de puncte din 100), acestea fiind clasate astfel:

Editura Akademos Art - autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Şova. Editura Didactică și Pedagogică - autori: prof. Sorina-Mihaela Ciucă și prof. dr. Dragoș-Ioan Ioniță. Editura CD Press - autori: conf. univ. dr. Vasile Timiș, prof. Ionica-Viorica Popa, prof. Simona Căprescu, prof. Florian Popa și prof. dr. Ionița Timiș. Editura Corint Books - autori: pr. lect. univ. dr. Liviu Vidi­can-Man­ci, pr. prof. dr. Ionuț Chira și prof. dr. Bogdan-Marius Negrea. Editura Litera - autori: prof. Cris­ti­na-Ionela Boruz, prof. Miha­e­la-Maria Guicin, prof. Laura-Marilena Lăcraru, prof. Florina-Despina Mihală, prof. Florica Grecu, prof. Mioara Dobre și prof. Elena Ispas.

Manualul de religie pentru cla­sa a VIII-a propus de Editura Akademos Art a obținut un scor deosebit - 99,75 puncte - și se caracterizează printr-un conținut unitar bine structurat, prin adaptarea la nivelul de vârstă, prin diversitatea și interactivitatea aplicațiilor și, nu în ultimul rând, prin abordarea sa interdisciplinară. Pe parcursul lecțiilor, elevii vor putea descoperi multe aspecte referitoare la credința în Sfânta Treime și la Simbolul de Credință, în scopul apropierii de Dumnezeu. Manualul oferă suport informațional profesorilor și elevilor, în formatul tipărit și digital, conținând activități de fixare, de recapitulare și de evaluare, cu grad înalt de aplicabilitate pentru viața elevilor, care stimulează gândirea critică și dialogul constructiv. De asemenea, se urmărește implicarea elevilor în utilizarea achizițiilor în contexte noi, precum și sprijinirea declanșării motivației elevilor pentru învățare, pentru autoinstruire și pentru lucrul în echipă. Ilustrațiile sunt sugestive și atractive, conferind un aspect estetic deosebit. Și de această dată, prin experiența bogată, pregătirea profesională înaltă, prin efort și dedicare, echipa de autori, în colaborare cu Editura Akademos Art, contribuie la susținerea unei educații religioase de înaltă calitate în școlile românești.

Manualul de religie pentru cla­sa a VIII-a apărut la Editura Didactică și Pedagogică (99,64 punc­te) este o continuare a seriei de succes realizate pentru clasele a VI-a și a VII-a. Acesta păstrează coerența și calitatea care i-au consacrat pe autori - profesori de religie cu vastă experiență la catedră - oferind un parcurs logic, echilibrat și accesibil în abordarea temelor fundamentale ale religiei ortodoxe. Manualul se remar­că prin: acuratețea informațiilor; struc­­tura clară și logică a conținu­tu­rilor; exerciții și aplicații variate, menite să stimuleze participarea activă și gândirea critică a elevilor; modali­tăți de evaluare tradiționale și moderne; imagini atent alese, care sus­­țin înțelegerea mesajului religios și creează o experiență vizuală plăcută. Versiunea digitală interactivă este ușor de utilizat, oferind activități captivante, menite să transforme ora de religie într-un spațiu al dialogului, reflecției și creativității. Pe lângă com­ponenta informativă și formativă, manualul stimulează gândirea critică și interdisciplinaritatea, facilitând conexiuni cu alte domenii precum istoria, literatura sau artele vizuale și aprofundând textele religioase reprezentative dogmei, tradiției și spiritua­lității ortodoxe.

Manualul de religie pentru cla­sa a VIII-a propus de Editura CD Press (99,22 puncte) completează seria de succes a manualelor apărute la această editură, destinate învăță­mântului gimnazial și validate de utilizarea la clasă în numeroase școli din țara noastră. Creat de aceeași echipă de autori recunoscuți pentru expertiza lor în predarea disciplinei, acest manual se caracterizează printr-un conținut științific riguros, alcătuit și relevant pentru formarea compe­ten­țelor prevăzute de programa școlară în vigoare. Varianta tipărită este îmbogățită cu un set de resurse digitale inedite, incluse în pachetul edu­ca­țional al manualului (fișe de lucru pentru portofoliu, lecții în variantă audio, hărți mentale - suport infografic în predarea lecțiilor ș.a.), care transformă manualul într-un instrument educațional modern și atractiv pentru elevii generației digitale.

Editura Corint Books propune un manual nou de religie pentru clasa a VIII-a (99,04 puncte), care, atât prin conținutul tradițional, cât și prin instrumentele sale digitale, se adresează tuturor elevilor, având în vedere atât diversitatea nevoilor e­du­­­ca­ționale, cât și specificul contextului școlar contemporan. Materialul este organizat în unități clare, fiecare lec­ție fiind susținută prin acti­vi­tăți de reflecție, exerciții aplicative și con­ținuturi digitale. Lecțiile sunt accesibile și în format audio. De asemenea, acestea includ coduri QR care oferă acces la materiale multimedia (clipuri video, animații, fișe interactive), a­dap­tate stilului de învățare al elevilor de astăzi și gândite pentru a stimula participarea activă. Designul manualului este construit în jurul unui format grafic modern și clar, cu paginare aerisită, prietenoasă și stimulativă vizual, ceea ce contribuie la o expe­rien­ță de învățare plăcută și eficientă. La nivel didactic, este adoptată o viziune pedagogică actualizată, bazată pe dialog, reflecție și conexiuni cu viața elevilor. Totodată, se propune un e­chi­libru între rigoarea teologică și deschiderea către mijloace educațio­nale moderne.

Manualul de religie pentru clasa a VIII-a realizat la Editura Litera a fost evaluat cu 98,86 puncte, fiind elaborat de autori de prestigiu, profesori cu experiență și cu rezultate remarcabile în activitatea didactică. Conține texte integrate, ușor de parcurs și de înțeles, care conduc spre atingerea competențelor disciplinei. Rubricile sunt dedicate învățării prin descoperire, cu metode și tehnici moderne/interactive de lucru. Se urmă­rește facilitarea dezvoltării e­mo­țio­­nale, cognitive și sociale armonioase a elevilor. Manualul conține activități care susțin incluziunea copiilor cu ritmuri diferite de învățare, cu nevoi speciale sau din medii culturale diverse. De asemenea, sunt prezente diverse jocuri didactice interactive și activități în echipă care promovează învățarea, colaborarea și empatia. Recapitulările pe unitate și finale sintetizează și valorifică toate conținuturile, iar în­vă­țarea este susținută de varianta digitală interactivă a noului manual.

Toate manualele școlare prezentate sunt realizate în două variante - tipărită (PDF) și digitală interactivă. Cele pentru clasa I au fost deja aprobate prin ordin de ministru (OMEC nr. 4.500/10.07.2025), fiind publicate, spre consultare, pe platforma online. În perioada 16-30 iulie, unitățile de învățământ din întreaga țară au avut posibilitatea de a opta, în consultare cu profesorii de religie, pentru unul dintre cele șase manuale. În ceea ce privește noile manuale de religie, pentru clasa a VIII-a, toate etapele enumerate mai sus (aprobarea, publicarea pe platformă, selec­ția și efectuarea comenzilor) se vor desfășura în perioada imediat următoare.

Într-un final, vor avea loc tipărirea și distribuirea în școli a manualelor selectate, pentru a fi utilizate în procesul educațional. Avem în­cre­din­­ța­rea că acestea vor ajunge în timp util pe băncile elevilor și că vor fi de un real folos atât pentru elevi, cât și pentru profesori, în cadrul orelor de religie.