Metodologie pentru predarea la clase simultane

Educaţie
Data: 29 August 2025

Predarea în clase simultane nu reprezintă o noutate, în mediul rural şi în special în zonele izolate sau cele greu accesibile acest fenomen perpetuându-se de ani buni. Potrivit datelor World Vision România, unu din cinci copii de la sat învaţă în clase simultane, iar peste jumătate dintre cadrele didactice nu au beneficiat niciodată de formare pentru acest tip de predare. Această realitate a determinat fundaţia să piloteze, anul trecut, în 22 de şcoli rurale, o metodologie pentru predarea în clase simultane, pe care o lansează anul acesta, la nivel naţional.

Învăţământul simultan revine în actualitate în contextul majorării numărului de ore din norma didactică, dar şi al unei natalităţi scăzute înregistrate în zonele izolate sau greu accesibile, unde transportul şcolar al elevilor la alte şcoli nu reprezintă o soluţie viabilă. World ­Vision România a lansat în sprijinul cadrelor didactice o metodologie pentru predarea în clase simultane, după ce aceasta a fost pilotată timp de un an în 22 de școli din mediul rural, împreună cu peste 100 de profesori. „Inițiativa răspunde unei nevoi reale: unu din cinci copii de la sat învață în clase simultane, iar mai bine de jumătate dintre cadrele didactice nu au beneficiat niciodată de formare pentru acest tip de predare. Metodologia propusă introduce planificări flexibile, metode interactive și evaluări centrate pe progresul elevilor, dar și o reorganizare a spațiului de învățare, pentru ca toți copiii să aibă șanse egale la educație”, transmite World Vision România, într-un comunicat publicat pe site-ul său. Metodologia dezvoltată de World Vision România aduce, potrivit iniţiatorilor ei, o abordare modernă și eficientă pentru predarea la clase simultane, fiind centrată pe formarea de competențe, nu doar pe transmiterea de cunoștințe. Astfel, planificarea este integrată și flexibilă - profesorii lucrează cu teme comune pentru toate clasele, dar le abordează dife­rențiat, în funcție de nivelul fiecărui elev; metodele sunt interactive și vizuale - rutine de gândire vizibilă, hărți mentale, proiecte tematice și activități de reflecție personală cresc motivația și implicarea copiilor; spațiul de învățare este adaptat datorită unui mobilier flexibil, a zonelor de explorare, precum și a resurselor accesibile pentru lucru individual și în grup. De asemenea, evaluarea este centrată pe progres, realizându-se prin intermediul jurnalelor, eseurilor scurte și feed­back-ului continuu care stimulează autonomia elevilor și le evidențiază progresul.

„Prin aceste elemente, metodologia reduce presiunea profesorilor, oferă soluții concrete pentru provocările predării în simultan și creează un mediu de învățare mai motivant și mai eficient”, au mai transmis iniţiatorii. În cele 22 de şcoli unde s-a pilotat proiectul, World Vision România a constatat o prezență a elevilor de 99%, iar peste trei sferturi dintre aceştia și-au îmbunătățit perfor­man­țele la limba română și matematică.

„Propunem extinderea acestei metodologii la nivel național, prin formarea profesorilor și colaborarea cu Ministerul Educației și Cercetării, astfel încât modelul să devină o soluție durabilă pentru creș­te­rea calității educației în mediul rural. World Vision România va oferi suport tehnic, training și men­torat pentru extinderea programului, printr-o rețea de profesori lideri, formați deja de orga­nizație. Acești profesori pot lucra împreună cu specialiști din minister pentru a sprijini colegii din întreaga țară”, se mai arată în comunicatul World Vision România.

Cadrele didactice şi toţi cei interesaţi pot consulta pe larg metodología: AICI. (O.N.) 

 

