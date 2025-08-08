Ministerul a publicat ordinul privind bursele studențești

Data: 08 August 2025

Actul normativ care aduce modificări criteriilor generale de acordare a burselor în învățământul superior, publicat luni în Monitorul Oficial, prevede că de acestea pot beneficia studenţii înmatricu­lați la zi la universități de stat pe locuri finanţate de la buget, pe perioada activității didactice, nu și în timpul vacanțelor. Studen­ții care au intrat pe locuri cu taxă nu vor mai putea primi burse. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti a criticat „restrângerea” accesului studenţilor la sprijin financiar, calificând-o „injustă şi discriminatorie”.

Ordinul Ministerului Educației mai prevede că bursa pentru stimularea performanţei se poate acorda începând din anul doi de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către universitate. Dispar bursele de excelență, destinate până acum studenților de anul I care au fost premiați la olimpiadele internațio­nale în timpul liceului. Acordarea burselor încetează la data pierderii calităţii de student sau a neîndeplinirii criteriilor de promovabilitate.

O altă modificare se referă la cuan­tumul bursei de care beneficiază studenţii programelor de licenţă didactică cu dublă specializare sau cei ai masteratelor didactice. Ei vor primi un sprijin egal cu salariul minim net pe economie, în prezent de 2.165 de lei. Cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile de bază de masă și cazare rămâne la valoarea de 925 de lei, potrivit edupedu.ro.

În privința fondului de burse, acesta va fi calculat luând în considerare un cost standard pe lună per student de 10% din salariul minim net, în loc de 10% din salariul minim brut ca până acum. Altfel spus, dacă statul a alocat universităților în ultimele 7 luni 405 lei/student/lună pentru burse (10% din salariul minim brut de 4.050 de lei de la 1 ianuarie 2025), de acum încolo va da doar 216,5 lei/student (10% din salariul minim net).

În opinia Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), noile reguli „accentuează inechitatea” din învăţământul superior, mai ales din cauza excluderii studenţilor de pe locurile cu taxă de la posibilitatea de a primi sprijin și a suspendării acordării de burse pe perioada vacanțelor. Potrivit ANOSR, măsurile vor duce la scăderea accesului la studii superioare a tinerilor defavorizați, la creşterea ratei de abandon universitar, precum şi a ratei studenţilor care se angajează pe parcursul studiilor pentru a se întreține.

Ministrul educaţiei, Daniel David, a venit ieri cu o precizare pe acest subiect, afirmând că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot par­cursul anului. Într-un comunicat citat de Agerpres, ministrul a men­ționat că, „în condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”. (C. Z.)