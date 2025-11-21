Noi reguli pentru temele elevilor

Data: 21 Noiembrie 2025

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) reglementează rolul temelor pentru acasă, printr-un proiect de ordin publicat în consultare publică pe site-ul instituţiei. Pentru fiecare nivel de învăţământ sunt stabilite limite clare în ceea ce priveşte volumul de lucru, documentul făcând, totodată, şi distincţia între tema obligatorie, care ar trebui să fie de dificultate medie, şi tema suplimentară, care va avea un caracter facultativ şi adaptat nevoilor fiecărui elev în parte.

Un nou set de reguli privind volumul de muncă în realizarea temelor pentru acasă a fost stabilit de MEC, printr-un ordin semnat de ministrul Daniel David şi publicat pe site în consultare publică. Documentul reglementează „atât rolul temei pentru acasă, cât şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi”.

Cadrele didactice trebuie să gândească temele pentru acasă în aşa fel încât să urmărească, în primul rând, „obţinerea de rezultate imediate în învăţare (consolidare/aprofundare/extindere)”, respectiv „aplicarea achiziţiilor şcolare în contexte noi de învăţare”. În acelaşi timp, temele pentru acasă trebuie să încurajeze învăţarea, cons­truirea unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi creşterea motivaţiei pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi”. Nu în ultimul rând, potrivit ordinului ministerial, temele pentru acasă ar trebui să stimuleze curiozitatea, responsabilitatea, să dezvolte anumite abilităţi de a persevera în învăţare.

În ceea ce priveşte volumul de muncă, „timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 60 de minute”, în timp ce „pentru toate celelalte niveluri de învăță­mânt preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși două ore”. „Eu cred că elevul și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțu­mire, și cu frustrare”, a spus, recent, ministrul Daniel David.

Tema pentru acasă, mai precizează documentul, va fi stabilită diferențiat: cea obligatorie, destinată tuturor elevilor din clasă, va avea un nivel mediu de dificultate, iar cea suplimentară, „facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată” va fi axată fie pe activități de recuperare, fie pe pregătire pentru performanță.

În perioada vacanțelor, „de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învăță­mân­tul primar și gimnazial”. „Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar”, se precizează în document. De asemenea, temele pentru acasă trebuie evaluate „frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificul­tăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă”.

De respectarea acestor norme vor răspunde dirigintele, respectiv directorul şcolii, iar intenţia ministerului de legiferare a regulilor, care au fost enunţate şi recomandate încă de la începutul anului, este de a oferi elevilor un echilibru între sarcinile şcolare şi activităţile de dezvoltare personală şi de petrecere a timpului liber. (O.N.)