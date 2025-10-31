Data: 31 Octombrie 2025

Organizaţia Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) au lansat o platformă interactivă de orientare vocaţională denumită „What’s next?”, dedicată atât copiilor, cât şi părinţilor şi profesioniştilor din educaţie.

„Platforma interactivă de orientare vocaţională «What’s Next?» este un instrument digital modern, dedicat orientării vocaţionale, menit să îi sprijine pe elevi, profesori, consilieri şcolari şi părinţi să colaboreze pentru o mai bună înţelegere a intereselor şi potenţialului fiecărui şcolar. Accesul pe platformă se realizează prin crearea unui cont de utilizator. În cazul elevilor, contul este activat doar după confirmarea acordului părinţilor”, a transmis Organizaţia Salvaţi Copiii România, într-un comunicat citat de Agerpres.

Platforma este parte a proiectului-pilot de orientare vocaţională şi consiliere în carieră „What’s next?”, derulat de Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, în anul şcolar 2024-2025, şi „contribuie la asigurarea accesului elevilor din municipiul Bucureşti la un proces de consiliere şi orientare în carieră de calitate, prin formarea specialiştilor şi dezvoltarea de mijloace moderne de informare pentru elevi/ părinţi/specialişti”.

Gabriela Alexandrescu, preșe­dinte executiv Salvați Copiii România, spune că „orientarea și consilierea pentru carieră sunt esențiale, pentru că ajută copilul să se valorizeze și să investească activ în formarea intelectuală și socială. Deseori, copiii resimt presiunea alegerii unui parcurs profesional, fără să aibă însă informațiile necesare și fără a fi reușit să interiorizeze alegerile pentru viitor”.

Aproape jumătate dintre elevii români chestionaţi la debutul programului (46,4% din eşantion) se situau într-o zonă a incertitudinii sau a optimismului moderat în ceea ce priveşte viitorul lor profesional. (O.N.)