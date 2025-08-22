Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Precizări privind banii de pe cardurile educaţionale

Precizări privind banii de pe cardurile educaţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 22 August 2025

Autorităţile reamintesc beneficiarilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi cheltuite până în 31 august 2025. Sumele care nu vor fi utilizate până la data menţionată vor fi retrase automat din conturi de emitenţii cardurilor şi nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari.

În acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziţionării de rechizite şi a altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. MIPE a precizat că programul va continua şi în anul şcolar 2025-2026, cardurile urmând să fie alimentate în luna octombrie. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • „Ne vom întoarce într-o zi!” Educaţie
    „Ne vom întoarce într-o zi!”

    Anul acesta, când Patriarhia Română își serbează Centenarul, Biserica noastră Ortodoxă a adăugat în buchetul ei de sfinți și pe unii dintre creștinii care, în vremurile comunismului ateu, au fost

    18 Aug, 2025
TOP 6 Educaţie