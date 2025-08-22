Precizări privind banii de pe cardurile educaţionale

Data: 22 August 2025

Autorităţile reamintesc beneficiarilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi cheltuite până în 31 august 2025. Sumele care nu vor fi utilizate până la data menţionată vor fi retrase automat din conturi de emitenţii cardurilor şi nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari.

În acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziţionării de rechizite şi a altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. MIPE a precizat că programul va continua şi în anul şcolar 2025-2026, cardurile urmând să fie alimentate în luna octombrie. (O.N.)