Prima de carieră didactică şi cardurile educaţionale 

Data: 07 Noiembrie 2025

Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a anunţat că prima de carieră didactică va fi plătită, în anul şcolar 2025-2026, din fonduri europene, fiind primită aprobarea Comisiei Europene, iar banii vor ajunge la beneficiari cel mai probabil în luna ianuarie 2026. Prima de carieră didactică este de 1.500 de lei şi poate fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi, echipamente IT, iar aproximativ o treime din bani pot fi folosiţi pentru „acoperirea de nevoi didactice individuale specifice profesorilor”. Şi personalul nedidactic din şcoli primeşte o primă de carieră profesională, de 500 de lei. Minis­trul a precizat, totodată, că plăţile pe cardurile educaţionale vor fi efectuate în luna noiembrie pentru elevii care le deţin şi în luna decembrie pentru beneficiarii care vor primi carduri noi. (O.N.)