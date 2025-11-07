Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prima de carieră didactică şi cardurile educaţionale 

Data: 07 Noiembrie 2025

Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a anunţat că prima de carieră didactică va fi plătită, în anul şcolar 2025-2026, din fonduri europene, fiind primită aprobarea Comisiei Europene, iar banii vor ajunge la beneficiari cel mai probabil în luna ianuarie 2026. Prima de carieră didactică este de 1.500 de lei şi poate fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi, echipamente IT, iar aproximativ o treime din bani pot fi folosiţi pentru „acoperirea de nevoi didactice individuale specifice profesorilor”. Şi personalul nedidactic din şcoli primeşte o primă de carieră profesională, de 500 de lei. Minis­trul a precizat, totodată, că plăţile pe cardurile educaţionale vor fi efectuate în luna noiembrie pentru elevii care le deţin şi în luna decembrie pentru beneficiarii care vor primi carduri noi. (O.N.)

