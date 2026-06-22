Profesorii estimează medii de admitere mai mici în acest an

Data: 26 Iunie 2026

După ce au susținut luni proba la Limba şi literatura română și miercuri cea la Matematică, iar azi - cei din partea minorităților naționale - proba la Limba şi literatura maternă, cei circa 148.000 de absol­venți ai clasei a VIII-a înscriși la Evaluarea Națională așteaptă primele rezultate. Profesorii consultați de Agerpres care au analizat subiectele consideră că examenul la Matematică a avut un nivel de dificultate ridicat și că „nu va mai ploua cu note de 10”, în timp ce la Română „notele vor fi foarte mari”.

La proba de Matematică, subiectele au inclus exerciţii mai solicitante încă din prima parte, inclusiv la itemii de tip grilă, a declarat Cătălin Budeanu, profesor la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi. „A fost un grad de dificultate mai ridicat comparativ cu anii anteriori. (…) În mod deosebit, la subiectul II, problema 4 necesita nişte cunoştinţe un pic mai solide privind ariile suprafeţelor. La subiectul III, unde redactarea este integrală, cel mai dificil subpunct l-a reprezentat 4 b). Problema e un pic mai atipică, a pus la muncă ingeniozitatea copiilor. În acelaşi timp, subpunctele 5 b) şi 6 b) au avut un grad sporit de dificultate”, a detaliat, pentru Agerpres, profesorul Cătălin Budeanu.

În acest context, el estimează că subiectele, care i-au avantajat pe elevii foarte bine pregătiţi şi pe cei cu aptitudini pentru matematică, vor conduce la o scădere a punctajelor. „Nu va mai ploua cu note de 10. Cred că notele între 9,20 şi 10 pot fi considerate note foarte, foarte mari”, a declarat Cătălin Budeanu.

Impactul se va resimţi şi la nivelul admiterii. „Punctajele la Matematică vor fi mai mici cu aproximativ 50 de sutimi comparativ cu anii anteriori. Lucrul acesta va duce la o scădere a mediilor de admitere cu cel puţin 20-30 de sutimi”, a conchis profesorul.

Subiectele de la Limba şi literatura română au fost mai accesibile, consideră prof. dr. Claudia Andreea Lefter, profesoară la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. Potrivit acesteia, adevărata provocare a constat în capacitatea elevilor de a evita greşelile mici, în special la exerciţiile de gramatică, la itemii 5, 6, 7 şi 8. „Mă aşteptam la un subiect mai dificil, inclusiv în zona textului poetic, mesajul textului poetic, însă nu a fost cazul. Cred că notele vor fi foarte mari”, a estimat, pentru Agerpres, profesoara.

Ministerul Educației a informat că, din totalul celor peste 148.000 înscriși la Evaluare, 4.551 de elevi au absentat luni la proba de Română, iar patru au fost eliminaţi. Miercuri, la Matematică, nu s-au prezentat 4.883 de candidați și patru au fost eliminaţi.

Rezultatele preliminare se vor afișa miercuri, 1 iu­lie, iar eventualele contestații se vor depune în 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate la 8 iulie. Media de admitere la liceu este media aritmetică a notelor obţinute la probele de examinare. (C.Z.)