Prima ediţie a „Festivalului educaţiei”, organizată la Bistriţa de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) şi Casa Corpului Didactic (CCD), s-a deschis cu o conferinţă su
Program de prevenire a violenţei în şcoli
Unităţile de învăţământ vor implementa, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, Programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar - „Împreună prindem curaj”. Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcţionată către şcoli, prin inspectoratele şcolare, „în funcţie de dimensiunea populaţiei şcolare din fiecare judeţ”. Ministerul de resort a transmis şcolilor recomandarea ca în cadrul activităţilor din programul educaţional „Şcoala altfel” să fie abordate transversal şi să includă teme legate de prevenirea violenţei în mediul şcolar. Anul trecut, 22.000 de elevi, 8.000 de părinţi şi 100 de parteneri au participat la activităţile programului „Împreună prindem curaj”. (O.N.)