Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Program de prevenire a violenţei în şcoli 

Program de prevenire a violenţei în şcoli 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 10 Octombrie 2025

Unităţile de învăţământ vor implementa, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, Programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar - „Împreună prindem curaj”. Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcţionată către şcoli, prin inspectoratele şcolare, „în funcţie de dimensiunea populaţiei şcolare din fiecare judeţ”. Ministerul de resort a transmis şcolilor recomandarea ca în cadrul activităţilor din programul educaţional „Şcoala altfel” să fie abordate transversal şi să includă teme legate de prevenirea violenţei în mediul şcolar. Anul trecut, 22.000 de elevi, 8.000 de părinţi şi 100 de parteneri au participat la activităţile programului „Împreună prindem curaj”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Impactul inteligenţei artificiale asupra şcolii Educaţie
    Impactul inteligenţei artificiale asupra şcolii

    Prima ediţie a „Festivalului educaţiei”, organizată la Bistriţa de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) şi Casa Corpului Didactic (CCD), s-a deschis cu o conferinţă su

    10 Oct, 2025
  • Topul celor mai bune universităţi Educaţie
    Topul celor mai bune universităţi

    World University Rankings 2026, unul dintre cele mai importante clasamente academice internaționale, a fost dat publicităţii de Times Higher Education (THE). Topul include, potrivit tvrinfo.ro, 2.191 de instituții di

    10 Oct, 2025
  • Împreună, oaze de pace, pentru fiii Luminii! Educaţie
    Împreună, oaze de pace, pentru fiii Luminii!

    A fost odată un rege care trebuia să ofere un premiu artistului care va picta cel mai frumos tablou cu imaginea păcii. Mulţi pictori şi-au încercat talentul. Dintre toate operele de artă, regele a ales două.

    06 Oct, 2025
TOP 6 Educaţie