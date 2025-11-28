Programele şcolare pentru liceu

Data: 28 Noiembrie 2025

Peste 1.500 de specialişti au lucrat la elaborarea noilor programe şcolare pentru liceu după care vor învăţa elevii începând cu anul şcolar 2026-2027. Aprobarea programelor va fi urmată de elaborarea manualelor, iar profesorii vor fi şi ei formaţi „pentru a implementa acest curriculum cu metode moderne”, după cum a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Una dintre metodele recomandate în predarea a jumătate dintre discipline, precum Matematică, Chimie, Istorie şi Religie, este Inteligenţa Artificială (IA).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat în transparenţă decizională programele școlare pentru liceu, propunerile şi opiniile argumentate ale elevilor, părinţilor, profesorilor sau reprezentanţilor societăţii civile urmând să fie transmise până la data de 12 decembrie 2025, pe adresa consultare@rocnee.ro. După aprobarea programelor școlare, urmează elaborarea manualelor și formarea profesorilor pentru „implementarea acestui curriculum cu metode moderne, alături de finalizarea standardelor națio­nale de evaluare pentru fiecare programă școlară”, mai transmite ministerul.

„În urma acestui proces, sunt convins că generația care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum, începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026-2027, va atinge standardele educa­ționale așteptate de țară, iar analfabetismul funcţional, care a devenit în ultimii ani un risc de securitate națională, va fi drastic redus”, a declarat, într-un comunicat, ministrul Daniel David.

În elaborarea programelor şcolare s-a urmărit o mai bună coordonare cu nivelul universitar și cu piața muncii, prezentarea unor conţinuturi mai aerisite şi relevante, formarea de competenţe şi comunicare transdisciplinară, dar şi focalizarea, într-un procent de 25% din timpul alocat fiecărei discipline, pe activități remediale.

Folosirea IA în procesul de învăţare/predare este recomandată în aproximativ jumătate dintre cele 40 de discipline, informează TVR. Recomandarea este în acord cu preocupările tot mai ample ale elevilor în folosirea aplicaţiilor de inteligenţă artificială atât pentru rezolvarea temelor, cât şi pentru documentare. De asemenea, unele cadre didactice, inclusiv cele care predau disciplina Religie, folosesc deja instrumente moderne şi inteligente, deoarece acestea aduc beneficii în ceea ce priveşte accesibilitatea informaţiei şi a captării atenţiei generaţiilor actuale de elevi care răspund foarte bine la „stimulii” tehnologici, după cum a precizat, într-un interviu acordat „Ziarului Lumina”, prof. dr. Denisia Mănoiu, inspector şcolar pentru disciplina Religie.

Specializarea Matematică-Informatică ar urma să aibă ponderea cea mai mare în folosirea IA, mai ales că programa prevede utilizarea unui asistent IA cu rol activ. Potrivit Ştirilor TVR, elevii vor folosi IA pentru explorare, rezolvarea ecuațiilor și vizualizarea grafică a funcțiilor, deși se subliniază necesitatea verificării critice a soluțiilor. Pentru a preîntâmpina anumite dificultăţi în folosirea instrumentelor IA la disciplinele pe care le predau cadrele didactice, ministerul pregăteşte şi cursuri de formare.

Prezent la Iaşi la Forumul Educației România–Republica Moldova, prof. dr. Mircea Miclea, fost ministru al educaţiei, a reiterat că, „odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea, cât și evaluarea trebuie reconfigurate”.

Programele pentru toate cele 40 de discipline pot fi consultate online. (O.N.)