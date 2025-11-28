Data: 28 Noiembrie 2025

Măsurile privind cumulul pensie-salariu nu vor afecta cadrele didactice pensionare care activează în sistemul de învăţământ, a dat asigurări ministrul Daniel David. Potrivit unui proiect al Guvernului, pensionarii care vor să rămână angajați vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie. „(…) Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi ştim că în foarte multe situaţii profesorii pensionari sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. (…) Nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a susţinut ministrul într-o intervenţie pe Facebook. El a precizat şi că nu se va mai mări norma didactică: „Nu se discută aşa ceva, mărirea s-a făcut. Aşa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem”. (O.N.)