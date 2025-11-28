Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Cumulul pensie-salariu

Cumulul pensie-salariu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 28 Noiembrie 2025

Măsurile privind cumulul pensie-salariu nu vor afecta cadrele didactice pensionare care activează în sistemul de învăţământ, a dat asigurări ministrul Daniel David. Potrivit unui proiect al Guvernului, pensionarii care vor să rămână angajați vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie. „(…) Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi ştim că în foarte multe situaţii profesorii pensionari sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. (…) Nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a susţinut ministrul într-o intervenţie pe Facebook. El a precizat şi că nu se va mai mări norma didactică: „Nu se discută aşa ceva, mărirea s-a făcut. Aşa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem”. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Ghiduri practice pentru liceeni Educaţie
    Ghiduri practice pentru liceeni

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în

    28 Noi, 2025
  • Programele şcolare pentru liceu Educaţie
    Programele şcolare pentru liceu

    Peste 1.500 de specialişti au lucrat la elaborarea noilor programe şcolare pentru liceu după care vor învăţa elevii începând cu anul şcolar 2026-2027. Aprobarea programelor va fi urmată de elaborarea

    28 Noi, 2025
  • Chipul Mântuitorului Educaţie
    Chipul Mântuitorului

    Poate nu întâmplător, anul acesta, la Moșii de toamnă, mi-am amintit, foarte viu, de un  elev care sper că va fi fost și el prezent, pentru pomenirea tatălui său. Era un tânăr cu suflet frumos, care

    24 Noi, 2025
TOP 6 Educaţie