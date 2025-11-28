Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Ghiduri practice pentru liceeni

Ghiduri practice pentru liceeni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 28 Noiembrie 2025

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în învăţământul superior. Ghidurile, intitulate „Admitere la facultate: ghid practic pentru elevi”, „De la elev la student: tot ce trebuie să ştii”, „Ghid privind accesul în învăţământul superior” şi „De la liceu spre facultate”, au fost elaborate în cadrul proiectului „Intervenţii pentru învăţământul terţiar - măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar”. Acestea oferă informaţii actualizate despre procesul de admitere, parcursul academic universitar, facilităţile pentru studenţi şi modalităţile prin care părinţii şi consilierii şcolari pot sprijini elevii în luarea unor decizii informate privind continuarea studiilor. (O.N.)
 

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Cumulul pensie-salariu Educaţie
    Cumulul pensie-salariu

    Măsurile privind cumulul pensie-salariu nu vor afecta cadrele didactice pensionare care activează în sistemul de învăţământ, a dat asigurări ministrul Daniel David. Potrivit unui proiect al Guvernului,

    28 Noi, 2025
  • Programele şcolare pentru liceu Educaţie
    Programele şcolare pentru liceu

    Peste 1.500 de specialişti au lucrat la elaborarea noilor programe şcolare pentru liceu după care vor învăţa elevii începând cu anul şcolar 2026-2027. Aprobarea programelor va fi urmată de elaborarea

    28 Noi, 2025
  • Chipul Mântuitorului Educaţie
    Chipul Mântuitorului

    Poate nu întâmplător, anul acesta, la Moșii de toamnă, mi-am amintit, foarte viu, de un  elev care sper că va fi fost și el prezent, pentru pomenirea tatălui său. Era un tânăr cu suflet frumos, care

    24 Noi, 2025
TOP 6 Educaţie