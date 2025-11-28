Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) a deschis în această săptămână două centre de pregătire a viitorilor specialişti în energie şi transporturi. Facultatea de Energetică a UPB a inaugurat
Ghiduri practice pentru liceeni
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în învăţământul superior. Ghidurile, intitulate „Admitere la facultate: ghid practic pentru elevi”, „De la elev la student: tot ce trebuie să ştii”, „Ghid privind accesul în învăţământul superior” şi „De la liceu spre facultate”, au fost elaborate în cadrul proiectului „Intervenţii pentru învăţământul terţiar - măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar”. Acestea oferă informaţii actualizate despre procesul de admitere, parcursul academic universitar, facilităţile pentru studenţi şi modalităţile prin care părinţii şi consilierii şcolari pot sprijini elevii în luarea unor decizii informate privind continuarea studiilor. (O.N.)