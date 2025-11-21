Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reorganizarea învăţământului profesional

Data: 21 Noiembrie 2025

Începând cu anul şcolar 2026-2027, învăţământul profesional/tehnologic se reorganizează în ţară, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi, dar aduce opțiuni în plus pentru elevi”, a transmis ministrul Daniel David, într-un comunicat. 

Elevii vor putea astfel să obțină calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. „Unii dintre aceștia ar urma să intre rapid pe piața muncii, iar alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. (…) Prin acest demers - dublat de introducerea noului curriculum, care va fi disponibil în curând, inclusiv pentru filiera tehnologică - sper ca elevii să caute cu încredere această modalitate educațională”, a mai spus ministrul educaţiei. 

La varianta actuală de reorganizare a învăță­mântului profesional/tehnologic, măsură decisă prin adoptarea unor ordine de ministru, s-a ajuns după ce specialiştii din minister au analizat atent situația din țară, precum și modele internaționale.

Ordinele în varianta finală au fost trimise pentru publicare în Monitorul Oficial, iar în curând va fi disponibil şi noul curriculum. (O.N.)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
