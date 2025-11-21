Reorganizarea învăţământului profesional

Data: 21 Noiembrie 2025

Începând cu anul şcolar 2026-2027, învăţământul profesional/tehnologic se reorganizează în ţară, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi, dar aduce opțiuni în plus pentru elevi”, a transmis ministrul Daniel David, într-un comunicat.

Elevii vor putea astfel să obțină calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. „Unii dintre aceștia ar urma să intre rapid pe piața muncii, iar alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. (…) Prin acest demers - dublat de introducerea noului curriculum, care va fi disponibil în curând, inclusiv pentru filiera tehnologică - sper ca elevii să caute cu încredere această modalitate educațională”, a mai spus ministrul educaţiei.

La varianta actuală de reorganizare a învăță­mântului profesional/tehnologic, măsură decisă prin adoptarea unor ordine de ministru, s-a ajuns după ce specialiştii din minister au analizat atent situația din țară, precum și modele internaționale.

Ordinele în varianta finală au fost trimise pentru publicare în Monitorul Oficial, iar în curând va fi disponibil şi noul curriculum. (O.N.)