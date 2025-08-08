Rezultat istoric la Olimpiada de Informatică

Data: 08 August 2025

Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, desfăşurată în Bolivia, cu participarea a peste 90 de ţări. „Rezultat istoric! (...) Cel mai bun obţinut de România la această competiţie, aflată la cea de-a 37 ediţie”, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Medaliile au fost câştigate de Rareş Neculau (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi); Mircea Rebengiuc (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti); Rareş Tudose și Mihai Voicu (ambii de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti). (C. Z.)