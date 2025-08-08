Actul normativ care aduce modificări criteriilor generale de acordare a burselor în învățământul superior, publicat luni în Monitorul Oficial, prevede că de acestea pot beneficia studenţii înmatriculați la
Rezultat istoric la Olimpiada de Informatică
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, desfăşurată în Bolivia, cu participarea a peste 90 de ţări. „Rezultat istoric! (...) Cel mai bun obţinut de România la această competiţie, aflată la cea de-a 37 ediţie”, a anunţat Ministerul Educaţiei.
Medaliile au fost câştigate de Rareş Neculau (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi); Mircea Rebengiuc (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti); Rareş Tudose și Mihai Voicu (ambii de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti). (C. Z.)