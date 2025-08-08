Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rezultat istoric la Olimpiada de Informatică

Rezultat istoric la Olimpiada de Informatică

Data: 08 August 2025

Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, desfăşurată în Bolivia, cu participarea a peste 90 de ţări. „Rezultat istoric! (...) Cel mai bun obţinut de România la această competiţie, aflată la cea de-a 37 ediţie”, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Medaliile au fost câştigate de Rareş Neculau (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi); Mircea Rebengiuc (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti); Rareş Tudose și Mihai Voicu (ambii de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti). (C. Z.)

