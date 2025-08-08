Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Sesiunea a doua a bacalaureatului

Sesiunea a doua a bacalaureatului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 08 August 2025

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu (18.200 din promoţia curentă și circa 12.000 din anii anteriori) s-au înscris la sesiunea a doua a bacalaureatului, care a început luni și se va încheia la 26 august, odată cu afişarea rezultatelor finale, potrivit ministerului de resort.

Numărul este în scădere față de anii anteriori, când la a doua sesiune participau: 35.000 de candidați în 2022, 33.900 în 2023, 33.600 în 2024. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   Bacalaureat
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie