Data: 08 August 2025

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu (18.200 din promoţia curentă și circa 12.000 din anii anteriori) s-au înscris la sesiunea a doua a bacalaureatului, care a început luni și se va încheia la 26 august, odată cu afişarea rezultatelor finale, potrivit ministerului de resort.

Numărul este în scădere față de anii anteriori, când la a doua sesiune participau: 35.000 de candidați în 2022, 33.900 în 2023, 33.600 în 2024. (C. Z.)