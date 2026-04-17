Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, model pentru elevi

Cu multă recunoștință și bucurie îmi amintesc de începuturile mele. În copilărie, mergeam la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul meu natal, situat în Câmpia Română, foarte aproape de Dunăre. Aici am fost botezată și am cunoscut credința dreptmăritoare, călăuzitoare pentru toți sfinții plăcuți și iubitori de Dumnezeu. Copil fiind, mama mă ducea în fiecare duminică dimineața la biserica din mijlocul satului. Așa am învățat viața, acatistul, minunile săvârșite de acest sfânt și troparul său: „Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”.

Părintele meu duhovnic a avut o contribuție deosebită, insuflându-mi dragostea pentru acest mare sfânt. Avea darul de a ne implica în pregătirile pentru hram. Astfel, în fiecare an, cu ocazia sărbătorii ocrotitorului bisericii noastre, ajutam atât la curățenia din lăcașul de cult, cât și la pregătirea bucatelor specifice zonei noastre, pentru agapă. Alături de doamna preoteasă Maria și de alte persoane din parohie veneam împreună cu unii dintre colegii de clasă pentru a ajuta cu drag la acest eveniment mult așteptat al satului.

Simbol al curajului, bărbăției și credinței

Pentru mine, ca elevă, adolescentă și apoi tânără, Sfântul Gheorghe a însemnat un model de curaj, bărbăție și credință. El a devenit și sfântul ocrotitor al familiei noastre. Părinții și bunicii mei aveau un adevărat cult pentru acest vrednic și mare mucenic. Icoana sfântului, călare pe un cal alb și străpungând balaurul cu sulița, se afla la loc de mare cinste, iar candela de sub ea, prin purtarea de grijă a bunicii, nu se stingea niciodată. În ziua de 23 aprilie, bunicii citeau împreună cu noi acatistul Marelui Mucenic. Copilăria și adolescența mea, precum și întreaga viață a familiei noastre, au stat sub ocrotirea acestui minunat sfânt.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii noastre, fiind un simbol al curajului, credinței și biruinței asupra răului. Viața sa, trăită în urmă cu multe secole, continuă să inspire și astăzi, mai ales pe tineri și pe elevii care se află în plin proces de formare. Într-o lume marcată de schimbări rapide și provocări diverse, modelul său rămâne actual și necesar.

A trăit în secolul al IV-lea, în tim­pul împăratului păgân Diocle­țian, cunoscut pentru persecuțiile dure împotriva creștinilor. S-a născut într-o familie nobilă și credincioasă, primind o educație aleasă. Tatăl său a murit ca martir, iar mama sa l-a crescut în spirit creș­tin. Înțelept și curajos, Gheorghe a urmat cariera militară, ajungând ofițer în armata romană, unde s-a remarcat prin disciplină și devotament.

Momentul decisiv din viața sfântului a venit atunci când împăratul a emis edictul de persecutare a creștinilor. În loc să se ascundă sau să-și nege credința, Sfântul Gheorghe a ales să mărturisească public că este creștin. Această alegere i-a adus suferințe și torturi cumplite, însă el a rămas statornic, alegând să moară pentru Hristos.

Adevărata putere vine din interior

Pentru elevii de astăzi, primul mesaj important este curajul. Curajul nu înseamnă absența fricii, ci puterea de a face ceea ce este corect. În viața de zi cu zi, elevii se confruntă cu situații în care trebuie să aleagă între adevăr și minciună, între bine și rău. Curajul de a spune adevărul, de a nu copia și de a nu ceda influențelor negative este esențial pentru formarea unui caracter puternic.

Un alt aspect esențial este cre­dința. Sfântul Gheorghe a fost în­tărit de credința sa în Dumnezeu, care i-a oferit puterea de a trece peste toate încercările. Pentru elevi, credința poate deveni un sprijin real, mai ales în momentele de stres, cum sunt examenele sau situațiile de nesigu­ranță. Rugăciunea oferă liniște și încredere.

Demnitatea este o virtute pe care Sfântul Gheorghe a păstrat-o până în ultimul moment. Nu s-a lăsat umilit, ci L-a mărturisit cu tărie pe Hristos chiar cu prețul vieții. Astăzi, elevii sunt uneori tentați să aleagă calea ușoară, dar exemplul acestui sfânt arată că adevărata valoare stă în consec­vență și integritate.

De asemenea, viața sa ne învață importanța disciplinei. Ca militar, Sfântul Gheorghe a fost un om organizat și serios. Elevii pot învăța astfel să-și gestioneze timpul, să fie consecvenți în învățătură și să-și respecte responsabilitățile. Disciplina este un instrument care ajută la atingerea obiectivelor.

Simbolul luptei Sfântului Gheor­ghe cu balaurul reprezintă biru­ința binelui asupra răului. În viața elevilor, „balaurii” pot fi tentațiile, lenea, lipsa de concentrare sau de­pen­dența de tehnologie. Asemenea sfântului, fiecare elev este chemat să lupte și să învingă aceste încercări.

Societatea actuală oferă multe modele, însă nu toate sunt benefice. Sfântul Gheorghe este un reper autentic, demonstrând că adevărul și credința sunt mai importante decât orice avantaj material. Edu­cația înseamnă atât acumularea de infor­mații, cât și formarea caracterului. Prin exemplul său, elevii pot învăța să fie buni, corecți și responsabili.

Chiar dacă vremurile s-au schim­bat, valorile au rămas ace­leași. Curajul, credința, demnitatea și responsabilitatea sunt necesare în orice perioadă. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe rămâne un reper stabil, învățându-ne că adevărata putere vine din interior și că un caracter frumos se construiește prin alegeri luminate de Dumnezeu. Urmând exemplul său, elevii pot deveni oameni demni, cerându-i sfântului să le fie rugător către Hristos pentru ei, pentru părinții lor și pentru toți cei dragi.

În apropierea praznicului său, să strigăm cu credință și nădejde către marele ostaș al lui Hristos: „Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, purtătorule de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”