Organizaţia Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) au lansat o platformă interactivă de orientare vocaţională denumită „What’s next?”,
„Smart Diaspora 2025”
Cercetători din țară și din întreaga lume îşi dau întâlnire la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 noiembrie 2025, pentru a pune laolaltă „ideile care construiesc viitorul”, în cadrul evenimentului „Smart Diaspora 2025”. Organizator este Universitatea „Babeş-Bolyai”, împreună cu universităţile membre ale Uniunii Universităţilor Clujene (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”, Universitatea de Arte şi Design), Academia Română şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Sunt aşteptaţi să participe la lucrările, dezbaterile şi workshopurile care vor avea loc la universităţile amintite peste 800 de reprezentanţi ai mediului academic din România şi din străinătate. (O.N.)