Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie „Smart Diaspora 2025” 

„Smart Diaspora 2025” 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 31 Octombrie 2025

Cercetători din țară și din întreaga lume îşi dau întâlnire la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 noiembrie 2025, pentru a pune laolaltă „ideile care construiesc viitorul”, în cadrul evenimentului „Smart Diaspora 2025”. Organizator este Universitatea „Babeş-Bolyai”, împreună cu universităţile membre ale Uniunii Universităţilor Clujene (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţie­ganu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Academia Naţională de Muzică „Gheor­ghe Dima”, Universitatea de Arte şi Design), Academia Română şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Sunt aşteptaţi să participe la lucrările, dezbaterile şi workshopurile care vor avea loc la universităţile amintite peste 800 de reprezentanţi ai mediului academic din România şi din străinătate. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Universitatea Babes-Bolyai  -   Academia Romana  -   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Elevii se întorc de luni la cursuri  Educaţie
    Elevii se întorc de luni la cursuri 

    Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar vor începe luni cursurile celui de-al doilea modul de învăţare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Următoarea

    31 Oct, 2025
  • Educaţie electorală şi juridică în şcoli Educaţie
    Educaţie electorală şi juridică în şcoli

    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) au încheiat, în 29 octombrie 2025, la sediul AEP, un protocol de

    31 Oct, 2025
  • Piese de mozaic pentru Catedrala Naţională Educaţie
    Piese de mozaic pentru Catedrala Naţională

    Elevii noștri au fost uimiți și s-au bucurat mult când au aflat de canonizarea Sfinților Români, bărbați și femei, fiind dornici de a descoperi mai multe aspecte în legătură cu viața și învățăturile ace

    28 Oct, 2025
TOP 6 Educaţie