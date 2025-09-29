Sub Acoperământul Maicii Domnului

Toamna a venit în parohia noastră cu roade bogate și cu inimile pline de mulțumire. Vara care a trecut nu a fost doar un timp al soarelui și al vacanței, ci mai ales o vreme a întâlnirilor, a rugăciunii și a creșterii duhovnicești. Acum, la început de octombrie, privim în urmă cu recunoștință și aducem înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce am trăit în aceste luni, așezându-le sub ocrotirea Maicii Sale. Nu întâmplător publicăm aceste gânduri în apropierea praznicului Acoperământului Maicii Domnului - căci ea a fost, în tot acest timp, Maica care ne-a chemat, ne-a adunat și ne-a ocrotit.

Vara - timp de întâlnire cu Dumnezeu și cu aproapele

În Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Drăgușeni, lunile de vară au devenit un adevărat laborator de viață duhovnicească. Copiii și tinerii satului, împreună cu părinții și bunicii lor, au participat la întâlniri săptămânale, în care rugăciunea, cateheza și activitățile practice s-au împletit firesc.

Biserica a fost, pe tot parcursul verii, locul în care am învățat împreună despre sfinți, despre Tainele Bisericii și despre frumusețea unei vieți trăite în credință. Curtea parohiei s-a transformat în atelier de creație, spațiu de dialog și loc de joacă. Am lucrat împreună, am cântat, am învățat pricesne, am legat prietenii noi și am descoperit, încă o dată, că Biserica este o familie.

Pentru mulți copii, aceste întâlniri au fost prima experiență conștientă de viață bisericească în afara zilei de duminică. I-au apropiat de spovedanie și de împărtășanie, i-au ajutat să înțeleagă mai bine rostul rugăciunii, iar pe unii i-au determinat să se implice mai activ în viața parohiei, fie la strană, fie în slujirea de la Altar.

Adormirea Maicii Domnului - încununarea verii

Toate aceste eforturi au rodit în luna august, când am sărbătorit împreună Adormirea Maicii Domnului, unul dintre cele mai îndrăgite praznice de peste an.

După Sfânta Liturghie, copiii au adus înaintea comunității roadele muncii lor: poezii închinate Maicii Domnului și pricesne cântate cu emoție. A fost un moment de mare bucurie și de comuniune, în care întreaga parohie s-a unit în cântare și rugăciune.

Biserica s-a umplut de zâmbetele lor curate, iar părinții și bunicii, martori la acest dar de credință, au lăcrimat de emoție. Nu a fost doar un moment festiv, ci o adevărată liturghie a re­cu­noștinței. Copiii au arătat că munca lor din timpul verii a adus rod duhovnicesc, iar inimile lor au ajuns mai aproape de Maica Domnului.

La sfârșitul slujbei, toți copiii au primit diplome, cărți de rugăciune și mici daruri, ca semn al prețuirii și al încurajării de a continua să vină la biserică, să se roage și să se împăr­tășească cu Sfintele Taine.

De la Adormire la Acoperământ

După bucuria praznicului Adormirii, pașii noștri se îndreaptă acum spre Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare care ne amintește că nu suntem singuri. Icoana praznicului o arată pe Maica Domnului stând la intrarea în biserica noastră, cu brațele ridicate în rugăciune, întinzându-și omoforul peste cei ce se roagă. Această imagine este pentru noi o puternică mângâiere: toate rugăciunile copiilor, toate planurile și strădaniile verii se așază acum sub acest sfânt veșmânt. Simțim că Maica Domnului nu doar ne privește, ci ne poartă în inima ei, rugându-se pentru fiecare familie, pentru fiecare copil, pentru întreaga comunitate.

Pentru mine, această zi este cu atât mai specială, pentru că 1 octombrie este chiar ziua mea de naștere. O trăiesc ca pe o chemare de a reînnoi angajamentul meu în slujirea lui Hristos și a oamenilor. Mă simt acoperit și întărit de Maica Domnului și îi încredințez nu doar viața mea, ci și viața parohiei noastre, pentru ca ea să ne conducă mereu la Fiul ei.

Tinerii - martorii speranței

O bucurie aparte a acestei veri a fost prezența tinerilor la biserică. Cei care slujesc la Altar au purtat lumânările și cădelnițele cu evlavie, au stat în rugăciune și au arătat că tinerețea poate fi frumoasă atunci când este așezată în lumina lui Dumnezeu.

Pentru cei mai mici, acești tineri au devenit modele de urmat. Este impresionant să vezi cum adolescenții din sat, într-o vreme în care tentațiile lumii sunt atât de puternice, aleg să fie aproape de Altar și de Sfânta Liturghie. Ei sunt garanția că viitorul parohiei noastre este unul luminos.

Familia, școala și parohia - împreună pentru copii

Activitățile verii au arătat încă o dată că educația credinței nu este doar responsabilitatea preotului, ci rodul unei lucrări comune. Părinții au fost aproape, bunicii i-au însoțit pe copii, profesorii le-au oferit sprijin, iar parohia le-a pus la dispoziție cadrul potrivit pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Această colaborare între familie, școală și biserică este cheia pentru ca micii creștini să crească frumos, cu rădăcini solide în credință.

Privind înapoi, nu putem decât să-I mulțu­mim lui Dumnezeu pentru toate aceste daruri. Aduc recunoștință Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru binecuvântarea de a sluji în această parohie și pentru rugăciunile prin care ne încurajează mereu să fim mai aproape de Hristos, de tineri, de bătrâni și de cei aflați în nevoie.

Mă rog ca Maica Domnului să acopere cu rugăciunile ei nu doar comunitatea noastră, ci întreaga noastră Biserică, și să ne ajute să rămânem uniți în credință și în dragoste.

Privind înainte

Toamna abia a început, iar noi avem multe planuri: noi întâlniri catehetice, activități pentru copii și tineri, momente de rugăciune și de slujire. Tot ce am trăit în această vară vrem să devină sămânță pentru viitor, pentru ca satul nostru să rămână viu duhovnicește, iar copiii noștri să crească în credință.

„Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui” (Luca 1, 49), spune Maica Domnului. Aceleași cuvinte le putem rosti și noi astăzi. Mari sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în comunitatea noastră, în inimile copiilor și tinerilor. Cu Maica Domnului alături, drumul devine mai curat, mai sigur și mai frumos.