Târgul liceelor de elită din străinătate

Data: 14 Noiembrie 2025

Licee şi şcoli de elită din 11 ţări din Europa, Statele Unite şi Asia îşi vor prezenta, în 15 noiembrie, la Bucureşti, oferta educaţională, în cadrul Târgului pentru Licee de Elită în Străinătate. Conform datelor IntegralEdu, citate de Agerpres, părinţii români sunt tot mai interesaţi de oportunitatea studiilor liceale în străinătate, atraşi în special de „sisteme educaţionale flexibile, campusuri moderne şi o abordare holistică a formării elevilor”. Destinaţiile cele mai căutate pentru studiile liceale sunt Marea Britanie şi Spania, urmate de Elveţia, Germania, Austria, Franţa, Italia şi Portugalia. Pentru a fi acceptaţi la un liceu de elită din străinătate, elevii români susţin probe de admitere: testarea de limbă, dar şi la alte discipline, în funcţie de profilul liceului, dar şi teste specifice pentru identificarea abilităţilor cognitive, verbale, nonverbale şi numerice, inclusiv interviuri de admitere. (O.N.)