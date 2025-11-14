Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Târgul liceelor de elită din străinătate

Târgul liceelor de elită din străinătate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 14 Noiembrie 2025

Licee şi şcoli de elită din 11 ţări din Europa, Statele Unite şi Asia îşi vor prezenta, în 15 noiembrie, la Bucureşti, oferta educaţională, în cadrul Târgului pentru Licee de Elită în Străinătate. Conform datelor IntegralEdu, citate de Agerpres, părinţii români sunt tot mai interesaţi de oportunitatea studiilor liceale în străinătate, atraşi în special de „sisteme educaţionale flexibile, campusuri moderne şi o abordare holistică a formării elevilor”. Destinaţiile cele mai căutate pentru studiile liceale sunt Marea Britanie şi Spania, urmate de Elveţia, Germania, Austria, Franţa, Italia şi Portugalia. Pentru a fi acceptaţi la un liceu de elită din străinătate, elevii români susţin probe de admitere: testarea de limbă, dar şi la alte discipline, în funcţie de profilul liceului, dar şi teste specifice pentru identificarea abilităţilor cognitive, verbale, nonverbale şi numerice, inclusiv interviuri de admitere. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie