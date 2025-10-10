Unităţile de învăţământ vor implementa, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, Programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar - „Împreună prindem curaj”. Ministrul
Topul celor mai bune universităţi
World University Rankings 2026, unul dintre cele mai importante clasamente academice internaționale, a fost dat publicităţii de Times Higher Education (THE). Topul include, potrivit tvrinfo.ro, 2.191 de instituții din 115 țări și teritorii. Pentru al zecelea an consecutiv, Universitatea Oxford (UK) își păstrează poziția de lider mondial, grație scorului ridicat obținut la capitolul „mediu de cercetare”, fiind urmată de Massachusetts Institute of Technology (SUA), Universitatea Princeton (SUA), Universitatea Cambridge (UK), universităţile Harvard şi Stanford (SUA). România apare în acest clasament cu 22 de instituții, cele mai bine poziționate fiind: Academia de Studii Economice şi Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ambele din București (locul 801 şi respectiv 1000). (O.N.)