Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Topul celor mai bune universităţi

Topul celor mai bune universităţi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 10 Octombrie 2025

World University Rankings 2026, unul dintre cele mai importante clasamente academice internaționale, a fost dat publicităţii de Times Higher Education (THE). Topul include, potrivit tvrinfo.ro, 2.191 de instituții din 115 țări și teritorii. Pentru al zecelea an consecutiv, Universitatea Oxford (UK) își păstrează poziția de lider mondial, grație scorului ridicat obținut la capitolul „mediu de cercetare”, fiind urmată de Massachusetts Institute of Technology (SUA), Universitatea Princeton (SUA), Universitatea Cambridge (UK), universităţile Harvard şi Stanford (SUA). România apare în acest clasament cu 22 de instituții, cele mai bine poziționate fiind: Academia de Studii Economice şi Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ambele din Bucu­rești (locul 801 şi respectiv 1000). (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie