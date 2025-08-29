Vouchere de vacanţă

Data: 29 August 2025

Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a semnat ordinul care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru 2025 de care pot beneficia angajații din sistemul de învăţământ ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv. „Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei”, precizează ministerul de resort, într-un comunicat.

Valabilitatea voucherelor este de un an de la data alimentării suportului electronic. „Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parțial, voucherele de vacanță se acordă propor­țional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță, respectiv 800 de lei, stabilită pentru programul normal de lucru”, se precizează în acelaşi comunicat. (O.N.)