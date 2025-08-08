Zoo Brașov: Copiii au mâine intrare liberă

Data: 08 August 2025

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor va fi sărbătorită mâine, 9 august, la Zoo Braşov, cu jocuri interactive, ateliere şi alte activităţi, la care copiii mai mici de 14 ani, precum şi cei instituţionalizaţi cu vârsta de până la 18 ani vor avea acces gratuit, a transmis instituția.

Poşta Română, partenerul Zoo Braşov, va fi prezentă la eveniment printr-un „activity corner”, unde „copiii vor fi încurajaţi să redescopere tradiţia scrisului de mână” și să trimită celor dragi cărţi poştale ilustrate cu animale din colecţia Grădinii Zoo. (C. Z.)