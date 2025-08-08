Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zoo Brașov: Copiii au mâine intrare liberă

Data: 08 August 2025

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor va fi sărbătorită mâine, 9 august, la Zoo Braşov, cu jocuri interactive, ateliere şi alte activităţi, la care copiii mai mici de 14 ani, precum şi cei instituţionalizaţi cu vârsta de până la 18 ani vor avea acces gratuit, a transmis instituția.

Poşta Română, partenerul Zoo Braşov, va fi prezentă la eveniment printr-un „activity corner”, unde „copiii vor fi încurajaţi să redescopere tradiţia scrisului de mână” și să trimită celor dragi cărţi poştale ilustrate cu animale din colecţia Grădinii Zoo. (C. Z.)

